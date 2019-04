Hoàn tất khám nghiệm tử thi bị can cựu cán bộ thị trường

Tối 22- 4, Viện Pháp y Quốc Gia (Hà Nội) cùng cơ quan chức năng đã hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi ông Nguyễn Văn Quang (51 tuổi, Tổ trưởng thuộc Đội Quản lý thị trường số 8, Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An)- tử vong khi đang bị tạm giam.



Chị Hồ Thị Phương Thảo cùng người thân đau buồn trước cái chết bất thường của ông Quang.

Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, lấy mẫu bệnh phẩm, người thân đã nhận thi thể để khâm liệm, đưa về quê nhà tổ chức lễ an táng.



Ông Nguyễn Văn Hạnh (em trai ông Quang) cho biết: “Khi khám nghiệm tử thi, chúng tôi thấy xương sườn số 5 của anh Quang bị gãy. Hiện chưa có kết quả khám nghiệm, gia đình chúng tôi đang chờ kết luận nguyên nhân vì sao anh Quang tử vong”.

Như PLO đã đưa tin, ngày 27-1, ông Quang bị Công an huyện Thanh Chương bắt tạm giam về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Ông Quang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An.

"Trước khi bị bắt tạm giam, sức khỏe ông Quang khỏe, không có bệnh tiền sử. Sau ngày bị bắt, gia đình vẫn vào thăm nuôi ông Quang định kỳ và thấy sức khỏe ông Quang tốt, da dẻ hồng hào, mạnh khỏe..."- người thân của ông Quang, cho hay.

Theo chị Hồ Thị Phương Thảo (vợ ông Quang), lúc 2 giờ 30 phút sáng 22-4, em chồng chị nhận được điện thoại từ công an Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An thông báo: Anh Nguyễn Văn Quang tiên lượng xấu mà tôi liên lạc cho vợ anh Quang không được. Anh có phải là người nhà của anh Quang xuống BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An gấp...

"Khi chúng tôi đến bệnh viện hỏi bác sỹ trực là tình hình sức khỏe anh Quang như thế nào thì bác sỹ trực cấp cứu trả lời “anh Quang được chuyển đến cấp cứu lúc khoảng 1 giờ sáng, lúc vào cấp cứu tim đã ngừng đập. Sau đó, được các bác sỹ tích cực hồi sức cấp cứu thì tim đập trở lại nhưng đến 8 giờ 15 phút anh Quang qua đời”, chị Thảo kể.