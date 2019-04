Hơn 10 ngàn lít xăng dễ bị kích nổ tại một trạm ở Bình Dương

Ngày 3-4, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương cho biết đang phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh hoàn tất hồ sơ để xử lý việc một cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thị xã Dĩ An cung cấp xăng không đạt chất lượng.



Đoàn liên ngành kiểm tra và phát hiện khối lượng lớn xăng Ron 95 - III không đạt chất lượng.

Trước đó, đoàn kiểm tra liên ngành do Chi cục Quản lý thị trường tỉnh chủ trì đã tiến hành kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thị xã Dĩ An. Qua kiểm tra, đoàn liên ngành phát hiện tại doanh nghiệp tư nhân Trạm xăng dầu Đông Hòa (phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An) mẫu xăng Ron 95 - III có trị số octan là 91.0 và 82.6 không phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN 01-2015/BKHCN). Số lượng hàng hóa vi phạm là hơn 10 ngàn lít, với trị khoảng gần 200 triệu đồng.

Trị số Octan là để đánh giá tính chống kích nổ của xăng, trị số Octan càng cao thì khả năng chống kích nổ càng tốt. Nếu xăng có chỉ số Octan quá thấp thì có thể dẫn đến hiện tượng kích nổ trong động cơ (hiện tượng nổ sớm), nó khiến động cơ bị giảm đáng kể công suất và làm nóng động cơ, thậm chí có thể làm hỏng động cơ. Việc xe sử dụng xăng bị pha tạp chất có trị số octan thấp sẽ dẫn đến nhiều tác hại cho xe, nặng nhất là có thể phá hủy động cơ xe.