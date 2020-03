Hơn 3.000 tỉ đồng xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Hoàn thành trước ngày 30-4-2021 Trước đó, tại hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện dự án CSDL quốc gia về dân cư, Bộ Công an cho biết công an các đơn vị, địa phương đã thực hiện quét được khoảng 80 triệu phiếu thu thập thông tin dân cư tại 59/63 tỉnh, TP trên cả nước (một số địa phương còn lại sẽ thực hiện chuyển đổi, đồng bộ dữ liệu). Bộ Công an cũng đã ban hành kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện dự án, phấn đấu cơ bản hoàn thành việc xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp số định danh cho công dân trước ngày 1-12-2020; hoàn thành toàn bộ dự án trước ngày 30-4-2021.