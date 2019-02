Khởi tố cựu Bí thư xã lạm quyền bán đất

Sáng 21- 2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã tiến khởi tố bị can đối với một công chức địa chính xã và 3 người nguyên cán bộ xã về tội Lạm quyền trong thi hành công vụ.



Trụ sở UBND xã Nghĩa Đồng.

Bốn bị can gồm Ngô Xuân Nghĩa (Cựu Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ), Trịnh Hữu Minh, Nguyễn Công Dũng (Cựu cán bộ xã này) và Trần Văn Tuyên, công chức địa chính xã Nghĩa Bình (huyện Tân Kỳ).

Trong đó, bị can Minh, Tuyên, Dũng bị bắt tạm giam. Bị can Nghĩa sức khỏe yếu nên được cho tại ngoại.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Nghệ An, các bị can này trong một thời gian dài đã cùng nhau tự ý bán đất, gây thất thoát nhiều tiền của nhà nước.

Sau đó, ông Tuyên (chưa nghỉ hưu) được luân chuyển sang xã Nghĩa Bình làm công chức địa chính.... Hiện Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục mở rộng điều tra.