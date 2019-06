Khởi tố thầy bói phán 'dưới nhà có kho báu 21 mâm vàng'

Ngày 20-6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết, đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Bình (60 tuổi, trú xã Công Thành, huyện Yên Thành) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Bị can Nguyễn Thanh Bình.

Theo hồ sơ, ngày 27-5, Bình đến nhà ông N.T.V. và chị chị N.T.C (38 tuổi, cùng trú xóm 10, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương) giới thiệu là “thầy bói giỏi”. Thầy bói Bình nói tiếp “dưới nền nhà chị C. đang có kho báu gồm 21 mâm vàng nhưng đang bị yểm nên chưa thể khai quật”.

Sau đó, ông V. Và chị B. đào bới để kiểm chứng thì lợi dụng sơ hở, Bình lấy ra trong túi chiếc đĩa kim loại màu vàng và một tượng màu đồng bỏ xuống hố đất vừa đào rồi lấp đất lại.

Cha con ông C. đào bới tiếp thì phát hiện có đĩa màu vàng và tượng đồng dưới nền nhà.

Lúc này, thầy Bình ngăn việc đào bới và “phán” rằng cần phải vào tòa thành ở tỉnh Tây Ninh. Lý do Bình đưa ra là để làm lễ giải yểm, nếu tiếp tục khai quật mà không xin phép sẽ bị thánh “vật”, con cháu ông C. không làm ăn được.

Sau đó, Bình yêu cầu chị C. phải chuẩn bị số tiền 150 triệu đồng để đi vào làm lễ ở Tòa thánh Tây Ninh. Chị C. chạy đi vay mượn, xin đưa trước số tiền 23 triệu đồng và ông V. đưa số tiền là 10 triệu đồng. Nhận được 33 triệu đồng trên, Bình cầm về tiêu xài.

Với chiêu thức trên, Bình đã lừa của gia đình ông H.V.C (trú xã Hồng Sơn, huyện Đô Lương) 321 triệu đồng. Bình cũng khai nhận đã hứa hẹn xin việc cho chị N.T.B (trú tại xã Long Thành, huyện Yên Thành) vào làm việc ở một tổ chức từ thiện được doanh nghiệp nước ngoài tài trợ với mức lương 20 triệu đồng/tháng để “ẵm” của chị B. hơn 100 triệu đồng.

Bình từng bị TAND tối cao tại Hà Nội xử phạt năm năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Năm 2012, Bình TAND huyện Yên Thành xử mức án hơn tám năm tù cũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thành đang tiếp tục mở rộng điều tra.