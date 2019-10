Không để bị chi phối bởi tin giả khi làm nhân sự

Cơ cấu cấp ủy với ba độ tuổi Cơ cấu cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ cấp tỉnh, cấp huyện phải được xây dựng nghiêm theo hướng cơ cấu ba độ tuổi: Dưới 40 tuổi chiếm từ 10% trở lên; từ 40 đến 50 tuổi chiếm khoảng 40%-50%; còn lại trên 50 tuổi. Đối với cấp xã do ban thường vụ cấp ủy trực thuộc trung ương hướng dẫn cụ thể cho phù hợp… Về số lượng cấp ủy, đối với cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương: Thực hiện giảm khoảng 5% số lượng cấp ủy viên so với số lượng tối đa được cấp có thẩm quyền xác định ở nhiệm kỳ 2015-2020 (không tính các cán bộ trung ương luân chuyển về địa phương). Đối với đảng bộ cấp cơ sở (gồm cả đảng bộ cấp xã và đảng bộ cơ sở mà đảng ủy được giao hoặc thí điểm giao một số quyền cấp trên cơ sở), cơ bản thực hiện số lượng như nhiệm kỳ 2015-2020 và do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.