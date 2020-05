Lãnh đạo, công chức sở TN&MT Đà Nẵng bị nhắn tin đe doạ

Theo đó, ông H.K. cùng vợ là bà B. Th. M. Th. (trú tại phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu) có kiến nghị liên quan đến tách thửa đất tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Sở này cấp tại phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn) thửa đất số 256, tờ bản đồ số 224.



Ông K., bà Th. có nộp hồ sơ xin tách thửa đất đối với thửa đất nêu trên tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả quận Ngũ Hành Sơn.

Để có đủ cơ sở pháp lý xử lý hồ sơ tách thửa đất theo quy định, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại quận Ngũ Hành Sơn đã có văn bản lấy ý kiến của Phòng Quản lý đô thị quận Ngũ Hành Sơn về mặt quy hoạch đối với thửa đất nêu trên.



Cán bộ và lãnh đạo Sở TN&MT TP Đà Nẵng bị nhắn tin đe doạ. Ảnh: HOÀI AN.

Theo đó, vị trí thửa đất ông K., bà Th. xin tách thửa thuộc quy hoạch khu dân cư phía Tây khu tái định cư Làng đại học đã được UBND TP phê duyệt tại Quyết định số 9677 ngày 22-11-2012 và Quyết định số 918 ngày 19-2-2016 hiện đang có hiệu lực pháp luật, chưa có Quyết định điều chỉnh, thay thế hay hủy bỏ.

Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 1 Quyết định số 29 của UBND TP Đà Nẵng: “Người sử dụng đất không được tách thửa, chia nhỏ các lô đất đã được phê duyệt quy hoạch tại các khu quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ từ 1/2.000 đến 1/500 trên địa bàn thành phố”. Do đó, việc kiến nghị tách thửa đất của ông K., bà Th. không đủ điều kiện để xem xét giải quyết.

Sau đó, bà Th. có đơn kiến nghị Giám đốc Sở TN&MT tiếp dân. Trên cơ sở ý kiến của các cơ quan, đơn vị tham dự buổi tiếp công dân và ý kiến của ông K., bà Th., Giám đốc Sở này đã ban hành Thông báo kết luận tiếp dân không có cơ sở để giải quyết việc tách thửa đất nằm trong quy hoạch.

Sở TN&MT TP Đà Nẵng cho hay, trong quá trình xử lý hồ sơ của tổ chức, cá nhân nói chung và ông K., bà Th. nói riêng nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật, cơ quan cấp giấy chứng nhận có thẩm quyền rà soát, kiểm tra lại, đề xuất xử lý theo đúng quy định.

Sở TN&MT đã giao Văn phòng Đăng ký đất đai TP chủ trì, phối hợp với Thanh tra Sở và các đơn vị liên quan rà soát, kiểm tra, báo cáo và đề xuất hướng giải quyết cụ thể đối với: Việc chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp trước đây, việc chuyển mục đích sử dụng đất, xác định nghĩa vụ tài chính, việc tự ý hoán đổi vị trí đất ở không đúng với Quyết định số 2975/QĐ-UBND ngày 04/9/2014 của UBND quận Ngũ Hành Sơn, việc cấp 02 Giấy chứng nhận số CO 160234, CO 160235 ngày 07/9/2018 cho ông K., bà Th. và việc chỉnh lý biến động, tách thửa chuyển nhượng cho ông Trần Văn Cảnh.

Hiện nay, Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố đang tiến hành kiểm tra, rà soát. Sau khi có kết quả, Sở TN&MT sẽ chỉ đạo, xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Ngoài ra, khi làm việc với các cơ quan chức năng của Sở thì vợ chồng bà Th. trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn. Tuy nhiên, từ thông tin cơ sở dữ liệu cho thấy vợ chồng bà Th. và ông K. đứng tên 04 lô đất tại TP, hiện Sở cũng đang giao cho các đơn vị xác minh thêm về việc này.

Đặc biệt, theo Sở TN&MT TP Đà Nẵng, trong quá trình xử lý vụ việc, mặc dù Sở đã nhiều giải quyết và tổ chức tiếp dân rất cầu thị. Tuy nhiên vợ chồng bà Th., ông K. liên tục gửi những tin nhắn tin không đúng sự thật, gây bất an và hoang mang cho cán bộ trực tiếp xử lý, giám đốc sở và gia đình; đe dọa đưa thông tin lên truyền thông, mạng xã hội... Do đó, sở đã có văn bản gửi công an TP Đà Nẵng thụ lý vụ việc.

Trao đổi với PLO, đại tá Trần Phước Hương (Trưởng Công an quận Hải Châu TP Đà Nẵng) cho biết, đã vào cuộc điều tra về các tin nhắn không đúng sự thật, đe doạ và gây bất an nói trên.