Lợi dụng đêm tối mang 3 tạ ma túy từ Lào vào Việt Nam

Khoảng 1 giờ sang 17-2, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phối hợp cơ quan chức năng mai phục, triệt phá đường dây ma túy lớn từ Lào vào Việt Nam.



Tang vật thu giữ. Ảnh: ĐL

Khi đối tượng người Lào lợi dụng đêm tối, đi bộ cắt rừng mang ma túy từ Lào vào cách Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) hơn 1km thì bị lực lượng biên phòng Hà Tĩnh mai phục, bắt quả tang. Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh thu giữ 294 kg ma túy đá cùng nhiều tang vật liên quan.

Hiện lực lượng chức năng đang truy bắt các đối tượng còn lại đang ẩn trốn trên rừng.



Nguyễn Thành Trung trước khi đầu hàng môt tay cầm lựu đạn, một tay cầm súng ngắn. Ảnh: ĐL



Cũng trong sáng 17-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tạm giữ hình sự Nguyễn Hữu Phước (21 tuổi, trú tại phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh), Nguyễn Thành Trung (34 tuổi) và nghi can tên Sơn (27 tuổi, cùng trú xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh), Nguyễn Anh Tuấn (28 tuổi, trú tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An) có hành vi vận chuyển ma túy (10 kg ma túy tổng hợp) rồi ôm súng, lựu đạn cố thủ trên xe hơi vào chiều và tối 15-2.

Trước đó, chiều 13-2, Công an huyện Hương Sơn chủ trì phối hợp với Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) bắt giữ Lê Anh Tuấn 38 tuổi, trú tại thôn Chế Biến, xã Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) đang có hành vi tàng trữ trái phép 200 viên ma túy tổng hợp và 3,9941 gam heroin.