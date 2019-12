Một nhà báo bị tố lừa tiền tỉ

Ông Phùng Thế Dũng từng bị khởi tố Năm 2012, ông Phùng Thế Dũng đã bị Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang khởi tố bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khi đó ông Dũng bị tố nhận 70 triệu đồng để “chạy án treo” về tội trộm cắp tài sản. Sau thời gian điều tra, tổ chức nhiều cuộc họp liên ngành tố tụng, ngày 15-7-2013, Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang ra quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với ông Dũng với lý do “Phùng Thế Dũng có hành vi gian dối nhưng ý thức chiếm đoạt tài sản chưa rõ, chưa đủ căn cứ để truy cứu”.