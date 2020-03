Nghệ An có tân chủ tịch 46 tuổi

Sáng 18-3, kỳ họp thứ 13 của HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 (kỳ họp bất thường) đã tiến hành thủ tục miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Thái Thanh Quý.



Kỳ họp thứ 13 của HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: NTV

Ông Thái Thanh Quý (44 tuổi)- Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, đang giữ chức vụ bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2015-2020.

Tiếp đó, HĐND tỉnh Nghệ An đã bầu ông Nguyễn Đức Trung (46 tuổi, nguyên Thứ trưởng Bộ KH&ĐT)- Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ông Trung được bầu chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An với với tỷ lệ 80/80 phiếu (100%).

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trung nói đây là vinh dự, tự hào nhưng đồng thời cũng là áp lực lớn và trách nhiệm hết sức nặng nề trước Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An.

Theo ông Trung, trên cương vị công tác mới, ông cam kết sẽ dành toàn bộ tâm trí, sức lực và đem hết khả năng, kinh nghiệm của bản thân với ý thức cầu thị, học hỏi, kế thừa kinh nghiệm của các lãnh đạo tiền nhiệm để chung sức cùng với tập thể lãnh đạo UBND tỉnh, các thành viên UBND tỉnh... để tập hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm được giao.



Tân chủ tịch Nghệ An Nguyễn Đức Trung phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: NTV

Theo tân Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, trước mắt sẽ lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành thực hiện 27 chỉ tiêu kinh tế, xã hội đã được HĐND tỉnh Nghệ An thông qua.

Ông sẽ cùng tập thể tập trung làm tốt công tác xây dựng quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn năm 2045; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư công 5 năm giai đoạn 2021 – 2025. Đồng thời, đẩy mạnh công tác huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển, nhất là đối với các dự án hạ tầng trọng điểm và kết cấu hạ tầng khu vực miền Tây của tỉnh Nghệ An, nâng cao thu nhập và đời sống của nhân dân trong tỉnh Nghệ An...

Ông Nguyễn Đức Trung (46 tuổi), quê xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa. Trình độ học vấn: Thạc sĩ Kinh tế. Lý luận chính trị: Cao cấp.

Trước khi được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, ông Nguyễn Đức Trung đã kinh qua các vị trí công tác: Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị, Bộ KH&ĐT; Thứ trưởng Bộ KH&ĐT; Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.