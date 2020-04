Nghệ An có văn bản hỏa tốc phòng, chống COVID-19 đến hết 22-4

Chiều tối 16-4, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung ký công văn hỏa tốc về việc tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.



Trụ sở HĐND-UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Đ.LAM

Thực hiện Thông báo số 158 ngày 16-4 của Văn phòng Chính phủ và kết luận của Thủ tướng, tỉnh Nghệ An yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; chủ tịch UBND các huyện, thị xã Hoàng Mai, thị xã Cửa Lò, thị xã Thái Hòa và TP Vinh tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16 ngày 31-4 của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản của UBND tỉnh Nghệ An về triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đến hết ngày 22-4-2020.

UBND tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; chủ tịch UBND các huyện, thị xã Hoàng Mai, thị xã Cửa Lò, thị xã Thái Hòa và TP Vinh thực hiện nghiêm túc nội dung trên.



Người dân ra đường Nguyễn Thị Minh Khai (TP Vinh, Nghệ An) ngày 16-4.

Trước đó, sáng 16-4, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An đã có buổi làm việc bàn về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong giai đoạn cao điểm.



Cho đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An không có bệnh nhân dương tính với COVID-19. Tỉnh Nghệ An nằm trong nhóm “có nguy cơ” cùng với các tỉnh Bình Dương, Thái Nguyên, Cần Thơ, Nam Định, Hà Nam, Nghệ An, Hải Phòng, Kiên Giang, Thái Nguyên, Thừa Thiên-Huế, Lạng Sơn, An Giang, Bình Phước, Đồng Tháp, Sóc Trăng...