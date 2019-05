Nghiêm trị cán bộ lãnh đạo vi phạm, cử tri hoan nghênh

Khá “bảnh”, Phúc “XO” ảnh hưởng xấu tới lối sống giới trẻ Ông Trần Thanh Mẫn cho biết cử tri và nhân dân cho rằng công tác quản lý mạng xã hội chưa chặt chẽ, xuất hiện ngày càng nhiều đối tượng phát tán các hình ảnh, bài viết phản cảm, bạo lực, bịa đặt, làm ảnh hưởng xấu tới lối sống thanh niên, thiếu niên và trật tự, an toàn xã hội. “Đề nghị Bộ TT&TT phối hợp với Bộ Công an và các bộ, ngành có liên quan tăng cường quản lý an ninh mạng, đẩy mạnh tuyên truyền, định hướng để người dân sử dụng thông tin mạng theo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với đạo đức xã hội” - báo cáo nêu rõ và dẫn chứng một số vụ việc như vụ Khá "bảnh”, vụ Phúc “XO”... phát tán nhiều clip và hình ảnh có tính chất giang hồ trên mạng xã hội với mục đích đánh bóng tên tuổi nhằm trục lợi ảnh hưởng xấu tới lối sống của thanh niên, thiếu niên và trật tự, an toàn xã hội.