Sáng 23-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng dự và chỉ đạo đại hội.



Đại hội sẽ xác định phương hướng, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và lộ trình thực hiện phù hợp trong nhiệm kỳ tới, đặc biệt là những giải pháp trọng tâm, đột phá để tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững, trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, thường trực Ban Bí thư cũng đề nghị Yên Bái quan tâm phát triển đồng bộ, toàn diện văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống, sự hài lòng và hạnh phúc cho nhân dân; tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị các cấp trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Trong chiều 23-9, các đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 48 người.

• Sáng cùng ngày, Đảng bộ tỉnh Kon Tum tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Kon Tum là địa phương đầu tiên của Tây Nguyên tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình dự và phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Nguyễn Văn Bình cho rằng bên cạnh những thành quả đạt được, tỉnh cũng cần nghiêm túc, thẳng thắn nhận thấy Kon Tum vẫn là một tỉnh nghèo so với các tỉnh trong khu vực Tây Nguyên và cả nước. Quy mô kinh tế của tỉnh còn nhỏ, kinh tế tăng trưởng chưa vững chắc; công tác quản lý, bảo vệ rừng có lúc, có nơi chưa tốt; chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế; an ninh nông thôn còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp, công tác phòng, chống tội phạm có mặt còn hạn chế.

Theo ông Nguyễn Văn Bình, Kon Tum là tỉnh ở ngã ba Đông Dương, có đường Hồ Chí Minh và nhiều tuyến quốc lộ đi qua, có vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh của cả nước. Kon Tum có Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Khu du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen, có tiềm năng lớn về tài nguyên đất, rừng, dược liệu và năng lượng sạch. Nhân dân các dân tộc trong tỉnh có bản sắc văn hóa đa dạng, có truyền thống đoàn kết, yêu nước, một lòng theo Đảng, cần cù lao động, vượt khó vươn lên… Đây là những điều kiện hết sức thuận lợi để tỉnh khai thác, phát huy, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và toàn diện hơn nữa trong thời gian tới.

• Cùng ngày, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La khai mạc. Tại đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La khóa XV và công bố kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 53 người.

Ban Chấp hành đã họp phiên thứ nhất và bầu ra Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La khóa XV gồm 15 người. Ông Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La khóa XIV, tiếp tục được bầu giữ chức bí thư Tỉnh ủy Sơn La khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025.