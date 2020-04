Những điểm sáng kinh tế Đà Nẵng giữa dịch COVID-19

Tại Hội nghị trực tuyến với Chính phủ ngày 10-4, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã có báo cáo, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.



Điểm cầu Đà Nẵng tham dự Hội nghị trực tuyến do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo Chủ tịch Đà Nẵng, tổng lượt khách do cơ sở lưu trú du lịch phục vụ giảm 25% so với cùng kỳ 2019. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống giảm 23,7% so với cùng kỳ 2019. Doanh thu du lịch lữ hành giảm 19,5%.

Tổng thu ngân sách nhà nước tại Đà Nẵng ba tháng đầu năm 2020 ước đạt 5.621 tỉ đồng, bằng 18,2% dự toán HĐND TP giao (quý I-2019 thu đạt 26,2% dự toán).

Tuy nhiên cũng có một số điểm sáng trong quý I-2020 tại Đà Nẵng. Cụ thể, TP đã cấp chủ trương đầu tư cho hai dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư 7.710 tỉ đồng (tăng 332,8%).

Đà Nẵng cũng đã thu hút được 72,9 triệu USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). TP đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 912 doanh nghiệp với tổng vốn điều lệ đăng ký đạt 4.882 tỉ đồng.

Đặc biệt, tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 đến ngày 31-3 đạt 1.248/12.373 tỉ đồng kế hoạch, đạt 10,1%. Đây là mức giải ngân cao hơn rất nhiều so với cùng kỳ các năm qua.



Đà Nẵng vẫn có những điểm sáng về giải ngân vốn đầu tư công, kiểm soát tốt dịch bệnh. Ảnh: TẤN VIỆT

Ông Huỳnh Đức Thơ cho hay, Đà Nẵng đã tập trung kiểm soát tốt dịch bệnh, chuẩn bị mọi điều kiện về nhân lực và vật chất để sẵn sàng ứng phó với các tình huống.

“11 giờ hôm nay, ca bệnh thứ sáu và cũng là cuối cùng ở Đà Nẵng xuất viện. Cũng từ hôm nay, khoảng 30 y bác sĩ tại BV Đà Nẵng bắt đầu thực hiện sứ mệnh cách ly 14 ngày theo quy định”, ông Thơ nói.

Hôm nay cũng là ngày thứ 16 liên tiếp Đà Nẵng chưa ghi nhận ca mắc mới COVID-19.

Chủ tịch Đà Nẵng kiến nghị Chính phủ giao các Bộ, ngành Trung ương sớm có văn bản hướng dẫn các địa phương chủ động tiếp cận gói hỗ trợ 150.000 tỉ đồng của Chính phủ.

Đà Nẵng cũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng trên địa bàn triển khai giải pháp hỗ trợ đến toàn bộ doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư số 01 ngày 13-3 của Ngân hàng Nhà nước.

Địa phương cũng mong muốn được giao dứt điểm số vốn còn lại theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nhưng chưa bố trí đủ trong giai đoạn này là hơn 703 tỉ đồng.

“Sớm giao đủ kế hoạch vốn và hỗ trợ hoàn thiện thủ tục đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu thuộc danh mục sử dụng nguồn 10% dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của cả nước”, ông Thơ nói.

Ngoài ra, Đà Nẵng cũng kiến nghị Bộ GTVT có chính sách giảm phí bảo trì đường bộ, phí BOT. Bộ GTVT tăng thời hạn kiểm định ô tô kinh doanh vận tải và chỉ đạo các đơn vị liên quan không điều chỉnh tăng mức thu hoặc bổ sung các loại phí liên quan đến cảng biển như phí xếp dỡ, phí lưu kho…