Nối lại tìm kiếm nạn nhân mất tích ở Trà Leng

Ngày 8-11, ông Nguyễn Mạnh Hà, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ Quảng Nam (người được Tỉnh uỷ phân công chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn ở huyện Phước Sơn) cho biết, sau thời gian tạm dừng tránh bão số 10, sáng nay, lực lượng cứu hộ đã tiếp tục nhiệm vụ tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Ông Hà cho hay, hiện nay tuyến đường từ Trung tâm huyện Phước Sơn đến xã Phước Lộc vẫn còn nhiều điểm sạt lở, chưa thể tiếp cận. Đường đến xã bị Phước Thành (bị cô lập) đã thông đến xã Phước Kim, còn khoảng 5 km nữa sẽ tiếp cận được xã này.



Lực lượng cứu hộ tìm kiếm 13 nạn nhân đang mất tích sau vụ sạt lở ở Trà Leng tại lòng hồ Thuỷ điện Sông Tranh 2. Ảnh: TN

Vừa qua, các lực lượng tập trung khôi phục đường vào hai xã bị cô lập Phước Thành và Phước Lộc. Nhưng do trời mưa, một số điểm trên hai tuyến đường vào hai xã tiếp tục sạt lở.

Trước đó, hai xã này được tiếp tế hàng cứu trợ bằng trực thăng và băng đường rừng gùi hàng vào trong. Tuy nhiên, lương thực, thực phẩm chỉ đủ dùng trong khoảng 10 ngày.

Cùng ngày, ông Trần Văn Mẫn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My (Quảng Nam) cho biết, công tác tìm kiếm 13 nạn nhân đang mất tích trong vụ sạt núi tại thôn 1, xã Trà Leng được tiếp tục sau hai ngày tránh bão số 10 vào sáng nay.



Công an làm cầu tạm qua suối tiếp cận hai xã bị cô lập Phước Thành và Phước Lộc. Ảnh: CAQN

Các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Quảng Nam, Lữ đoàn công binh 270 Quân khu 5, Công an, Ban chỉ huy quân sự huyện Nam Trà My và lực lượng tại chỗ của xã Trà Leng sẽ tìm kiếm ở khu vực sông Leng và lòng hồ Thuỷ điện Sông Tranh 2.

Như PLO thông tin, ngày 28-10, một vụ sạt lở xảy ra tại thôn 1, xã Trà Leng (huyện Nam Trà My) làm 22 người chết và mất tích, đến nay đã tìm được chín thi thể.

Cùng ngày 28-10, hai vụ sạt lở liên tiếp xảy ra ở xã Phước Lộc làm chín người chết và bốn người mất tích.