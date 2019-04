Nóng: Bắt thêm một 'mắt xích' ma túy, thu 100 bao tải và loa

Chiều tối 17-4, mở rộng chuyên án, Phòng CSĐT Tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An, Công an huyện Quỳnh Lưu phối hợp cơ quan chức năng đã bắt thêm một nghi phạm trong đường dây ma túy lớn xuyên quốc gia, nâng tổng số nghi can bị bắt lên năm người.



Tang vật "nghi là ma túy đá" nhóm đối tượng vứt xuống bên đường để phi tang.

Khám xét “kho hàng” của Nguyễn Thị Tâm (22 tuổi, trú tại xóm 1, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) công an thu giữ 50 loa thùng, 50 bao tải chứa ma túy và một cân đĩa loại 50 kg. Đây là các vật dụng các đối tượng dùng để cất giấu ma túy.



Công an cân, thu giữ tang vật ma túy đá.

Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cầm đầu đường dây ma túy này là một đối tượng người nước ngoài, hiện lực lượng ban chuyên án đang truy bắt kẻ cầm đầu.



Nhãn "ma túy đá" có chữ nước ngoài.

Như PLO đã đưa tin, sau một tháng xác lập chuyên án, sáng 17-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An và Công an huyện Quỳnh Lưu quyết định phá án. Khi mọi nẻo đường bị chốt chặn ở huyện Quỳnh Lưu, nhóm buôn ma túy đã vứt lại tang vật bên quốc lộ 48B (thuộc địa phận xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu).

Trong buổi sáng và trưa cùng ngày, Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ được ba nghi can. Tang vật nhóm đối tượng vứt lại bên đường gồm có 23 bao tải chứa khoảng gần 1 tấn. Sau khi đưa tang vật về Công an huyện Quỳnh Lưu, công an xác định trong các bao tải chứa hơn 700 kg ma túy đá.





Loa thùng kẹo kéo các đối tượng dùng để ngụy trang ma túy đá bên trong.

Thực hiện đợt đấu tranh ma túy trên tuyến Việt-Trung, Công an tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa đều đã vào cuộc truy quét nhóm tội phạm này.

Nhận định có đường dây ma túy khu vực vùng biển với phương thức thủ đoạn hoạt động tinh vi xảo quyệt, Công an huyện Quỳnh Lưu đồng chủ trì Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an Nghệ An xác lập chuyên án VA – 319MT, huy động tối đa lực lượng tập trung điều tra làm rõ. Hôm nay, khi cơ hội đã “chín muồi” ban chuyên án quyết định phá án.

Đặc điểm chung đường dây ma túy này và nhóm buôn ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Công an tỉnh Nghệ An, Bộ Công an triệt phá, bắt giữ tại nhà dân ở ngõ 161 đường Phùng Chí Kiên (TP Vinh, Nghệ An) thu giữ ma túy "khủng" là cùng ngụy trang ma túy đá trong loa thùng.