Ông Nguyễn Hòa Bình 63 tuổi, là Phó Giáo sư, Tiến sĩ Luật, cử nhân An ninh; quê Quảng Ngãi; Ủy viên Trung ương khóa XI, XII, XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII. Ông từng giữ các chức vụ: Thiếu tướng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát; Bí thư Quảng Ngãi; Viện trưởng VKSND Tối ca và là Chánh án TAND tối cao từ tháng 4-2016 đến nay. Ông Lê Minh Trí 61 tuổi, là cử nhân An ninh, cử nhân Luật, quê ở TP.HCM; - Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII. Ông từng giữ các chức vụ: Phó chủ tịch UBND TP HCM; Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương; được bầu làm Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao tháng 4-2016. Bà Võ Thị Ánh Xuân 51 tuổi, cử nhân Sư phạm Hóa học, thạc sĩ chuyên ngành quản lý công; quê ở huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII. Bà Xuân là cán bộ trưởng thành ở An Giang, từng có bốn năm là giáo viên trường THPT Mỹ Thới, thị xã Long Xuyên; sau đó làm chuyên viên nghiên cứu tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy. Từ 8-2001 đến 1-2013, bà làm Phó chủ tịch rồi Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang; Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang; Bí thư Thị ủy Tân Châu. Từ 2-2013 đến 11-2013, bà giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh, sau đó đảm nhận cương vị Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang. Bà giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang từ tháng 10-2015, đến tháng 4-2021 được Quốc hội khóa XIV bầu làm Phó chủ tịch nước.