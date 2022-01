Ủy ban Kiểm tra đã đề nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật 6 tổ chức đảng và 20 đảng viên UBKT các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3.005 tổ chức đảng và 8.982 đảng viên, có 4.307 cấp ủy viên các cấp (tăng 18,1% tổ chức đảng và 15,7% đảng viên so với năm 2020). Qua kiểm tra, kết luận có 1.575 tổ chức đảng và 6.695 đảng viên có vi phạm; phải thi hành kỷ luật 194 tổ chức đảng và 3.465 đảng viên; quyết định thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với 63 đảng viên (Khiển trách 15, cảnh cáo 20, cách chức 10, khai trừ 18) và 13 tổ chức đảng (Khiển trách 1, cảnh cáo 12); đề nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật 6 tổ chức đảng và 20 đảng viên, yêu cầu tổ chức đảng cấp dưới thi hành kỷ luật nhiều tổ chức đảng và nhiều đảng viên. UBKT các cấp đã kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 28.925 tổ chức đảng (tăng 11,8% tổ chức so với năm 2020); kiểm tra tài chính đảng đối với 3.004tổ chức đảng về thu, chi ngân sách, sản xuất kinh doanh (tăng 23,7% so với năm 2020) và kiểm tra 31.427 tổ chức đảng về thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí (tăng 10,7% so với năm 2020). Trong năm 2021, cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 223 tổ chức đảng và 16.794 đảng viên bằng các hình thức (có 2.896 đảng viên là cấp ủy viên các cấp). UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 3.463 đảng viên bằng các hình thức (có 1.306 đảng viên là cấp ủy viên các cấp). Bên cạnh làm tốt nhiệm vụ giám sát thường xuyên, cấp ủy các cấp đã giám sát chuyên đề 38.671 tổ chức đảng và 124.960 đảng viên (tăng 18,4% tổ chức đảng và 21,5% đảng viên so với năm 2020), có 36.290 cấp ủy viên; qua giám sát phát hiện 190 tổ chức đảng và 300 đảng viên có dấu hiệu vi phạm, chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 21 tổ chức và 38 đảng viên. UBKT các cấp giám sát chuyên đề 26.040 tổ chức đảng và 36.924 đảng viên (tăng 13% tổ chức và 23,6% đảng viên so với năm 2020), trong đó có 22.220 cấp ủy viên; qua giám sát phát hiện 160 tổ chức và 294 đảng viên có dấu hiệu vi phạm; chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 57 tổ chức đảng và 123 đảng viên. UBKT các cấp đã giải quyết tố cáo 51 tổ chức đảng và 1.152 đảng viên. Cấp ủy và UBKT các cấp giải quyết khiếu nại của 152 đảng viên, đã giải quyết xong 130 trường hợp.