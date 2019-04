Ông Võ Văn Thưởng: Nhiều nhà hát thành nhà hàng, quán cà phê

"Xây dựng thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình mà nghĩa tình là cốt lõi của người phương Nam, của con người tứ xứ hội tụ, của con người thấy bất bình chẳng tha, của con người hào hiệp giúp đỡ lẫn nhau. Nên văn minh, nghĩa tình rất quan trọng trong nhận thức”.

Ông Võ Văn Thưởng , Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu sáng 20-4, tại hội nghị kiểm tra đánh giá việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 33 khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trên địa bàn TP.HCM.



Ông Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PHƯƠNG THÙY



Phát biểu tại hội nghị, ông đánh giá cao những việc TP.HCM đã làm được, có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, đầu tư đáng kể cho văn hóa, giáo dục lịch sử cho thế hệ trẻ, giao lưu quốc tế về văn hóa có bài bản và phong phú...

Nhưng so với yêu cầu cao của việc phát triển văn hóa con người, so với vị trí rất quan trọng và tiềm lực cũng như so với kỳ vọng của cả nước với TP.HCM thì còn nhiều vấn đề phải nỗ lực hơn vì hiện nay đầu tư cho văn hóa chưa tương xứng.



Theo ông, từ năm 1975 tới nay, TP.HCM đã xây dựng được nhà hát Hòa Bình, nhà hát Mạc Đĩnh Chi, nhưng đã biến bao nhiêu nhà hát thành trung tâm thương mại, nhà hàng, quán cà phê, nơi tổ chức đám cưới. “Tính ra thì cái xây ít hơn cái đã bỏ đi” – ông nói.

Ông cũng liệt kê ra rất nhiều địa chỉ văn hóa để cho thấy nó chưa tương xứng, như hệ thống bảo tàng và thư viện chưa đáp ứng và chưa có thiết chế nào xứng tầm và là niềm tự hào của người dân như một số thành phố phát triển.

“Tác phẩm văn học nghệ thuật chưa phản ảnh được nhịp sống thời cuộc, tức chưa có những tác phẩm văn học nghệ thuật xứng tầm” – ông nói và lưu ý TP.HCM cần tìm ra nguyên nhân để đưa văn hóa phát triển xứng tầm.

Theo ông Thưởng, trong mọi giai đoạn Đảng luôn đặc biệt coi trọng vấn đề xây dựng, phát triển văn hóa và con người, phát triển văn hóa có vị trí quan trọng ngang với kinh tế - chính trị.

Ông cũng cho rằng, xây dựng và phát triển văn hóa, con người luôn đòi hỏi cả việc xây và chống, trong đó xây là cơ bản, còn chống phải quyết liệt. “TP.HCM cần nỗ lực hơn nữa để đạt được những kết quả tốt hơn, tương xứng với tiềm lực của TP và yêu cầu phát triển bền vững. TP phải là nơi đóng góp để hoàn thiện đường lối của Đảng, kinh nghiệm về thực hiện các mô hình hay nhân rộng cho cả nước” – ông Thưởng nhấn mạnh.

Ông Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, cho rằng là trung tâm kinh tế lớn của cả nước, là bộ mặt của cả nước, TP.HCM chịu nhiều áp lực là “vùng trũng” với nhiều vấn đề phải giải quyết như ô nhiễm môi trường, quá tải bệnh viện, tệ nạn xã hội… nên việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 33 chưa đạt kết quả như mong muốn.



Ông Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PHƯƠNG THÙY

Ông Quang cho biết, vấn đề xây dựng và phát triển văn hóa, con người luôn được TP.HCM quan tâm. Trong thời gian tới, cùng với nỗ lực của TP trong việc triển khai đồng bộ các giải pháp, TP cũng mong muốn Trung ương tiếp tục quan tâm sâu sát hơn nữa, hỗ trợ trong quá trình triển khai các chương trình, nhiệm vụ.