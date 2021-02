Phạt 3 người đốt pháo ngày Tết bị camera ghi lại

Ngày 21-2, Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, đã triệu tập và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự đối với anh Đặng Biên C. (37 tuổi, trú thị trấn Cẩm Xuyên), anh Nguyễn Văn Ch. (42 tuổi, trú xã Cẩm Quang) và anh Nguyễn Văn H. (41 tuổi, xã Cẩm Hà).



Công an triệu tập người có hành vi đốt pháo. Ảnh: CA.

Cụ thể, anh C. anh Ch. và anh H. bị phạt mỗi người 1,5 triệu đồng vì đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: “Lúc 0 giờ ngày 12-2, sử dụng các loại pháo không được phép (quy định tại điểm b, khoản 2, điều 10, Nghị định 167 của Chính phủ).

Trước đó, trong giờ phút đón giao thừa tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, anh C. anh Ch. và anh H. lén lút đốt pháo. Tuy nhiên, camera an ninh lắp đặt tại các ngõ, trục đường đã quay lại được sự việc.

Trong các ngày 18 đến 20-2, Công an huyện Cẩm Xuyên đã triệu tập ba người trên lên để làm rõ vụ đốt pháo đón năm mới. Với chứng cứ xác thực thu thập được qua hệ thống camera an ninh, ba người đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.