Phạt thầy giáo 10 triệu đồng vì lên Facebook viết sai

Chiều 29- 3, Thanh tra sở TT-TT tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) Công an Hà Tĩnh và Công an huyện Hương Sơn triệu tập ông Đào Quốc T. (42 tuổi, giáo viên Trường THPT Hương Sơn, quê xã Xuân Bằng, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) lên làm việc.



Ông Đào Quốc T. làm việc với cơ qua chức năng. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Hà Tĩnh.

Đêm 28-3, tài khoản Facebook Trong Dao đã đăng tải nội dung: “Búa thì trực tiếp đập răng, Liềm giống lưỡi hái đã quăng vào mồm; Củng tại cái chị Cô vi..., Nên các Bác sợ cái gì đằng sau, Đeo vào chỉ một hồi lâu, Sau vứt sọt rác ai đâu nói gì...hê hê” kèm theo hình ảnh Đại hội Đảng bộ xã Phúc Sơn (huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An).

Trước đó, ngày 25-3 Facebook Trong Dao cũng đưa thông tin sai sự thật về dịch Covid-19 lên mạng xã hội với nội dung: “Như vậy Hà Tĩnh đã có trường hợp thứ 2...?”.

Tại buổi làm việc, ông T. thừa nhận Facebook Trong Dao là Facebook của cá nhân ông.

Sau khi được cơ quan chức năng phân tích nội dung mà ông T. đăng tải, ông T. đã nhận ra hành vi sai trái của mình. Ông T. xin hứa sẽ không bao giờ tái phạm, trước khi đăng tải, chia sẻ thông tin lên mạng xã hội sẽ suy nghĩ, cân nhắc cẩn thận.

Căn cứ điểm a, khoản 3, điều 64, nghị định 174/2013/NĐ-CP của Chính phủ (về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện), Thanh tra Sở TT-TT Hà Tĩnh đã ra quyết định xử phạt hành chính ông T. 10 triệu đồng.

Ông T. đã gỡ bỏ các thông tin sai sự thật trên Facebook Trong Dao.