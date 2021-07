Chiều 2-7, tại trụ sở Công an tỉnh Hậu Giang, Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an) đã trao Quyết định của Bộ trưởng về công tác cán bộ.



Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định điều động Đại tá Nguyễn Văn Thắng, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Bộ Công an) đến Công an tỉnh Hậu Giang công tác, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh.



Đại tá Nguyễn Văn Thắng (bìa trái) nhận quyết định điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang. Ảnh: THUẬN DƯƠNG

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang bày tỏ việc địa phương được Bộ Công an tăng cường, điều động thêm một Phó Giám đốc sẽ giúp Công an tỉnh ngày càng vững mạnh.

Ông đề nghị thời gian tới Ban Giám đốc Công an tỉnh cần tiếp tục đoàn kết, gắn bó hơn nữa, đồng thời, hỗ trợ tân Phó Giám đốc hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, Đại tá Nguyễn Văn Thắng khẳng định bản thân sẽ tiếp tục nghiên cứu, học hỏi, phát huy năng lực, sở trường để cùng Ban Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Như vậy, hiện Ban Giám đốc Công an tỉnh có sáu người, bao gồm Giám đốc, Thượng tá Huỳnh Việt Hòa và năm Phó Giám đốc (Đại tá Lâm Phước Nguyên, Đại tá Lê Văn Điểm, Đại tá Nguyễn Văn Giá, Đại tá Phan Văn Giữ và Đại tá Nguyễn Văn Thắng).