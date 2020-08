Phó thủ tướng đồng ý chủ trương thành lập Thành phố Thủ Đức

Cụ thể, theo văn bản của Văn phòng Chính phủ (ngày 14-8), ngày 31-7, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã chủ trì cuộc họp về Đề án không tổ chức HĐND quận, phường tại TP.HCM và Đề án thành lập thành phố trực thuộc TP.HCM.



Tham dự họp có Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong, đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Tư pháp, Nội vụ, Tài chính, Xây dựng, KH&ĐT, Văn phòng Chính phủ và đại diện Ban Tổ chức Trung ương, đại diện các Sở, ban, ngành của TP.HCM.

Sau khi nghe lãnh đạo TP.HCM báo cáo, ý kiến phát biểu của đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Thường trực đã kết luận về các vấn đề.

Theo đó, về Đề án thành lập thành phố trực thuộc TP.HCM, Phó Thủ tướng kết luận việc thành lập TP Thủ Đức, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có ý kiến tại Thông báo kết luận số 192/TB-VPCP ngày 28-5 giao “UBND TP xây dựng Đề án, gửi xin ý kiến các Bộ, ngành, cơ quan liên quan, báo cáo Chính phủ xem xét, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định”.

Căn cứ các quy định pháp luật và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, Phó thủ tướng thường trực đồng ý thực hiện chủ trương thành lập TP Thủ Đức thuộc TP.HCM trên cơ sở sắp xếp quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức theo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021.

Việc thành lập TP Thủ Đức theo định hướng hình thành khu đô thị sáng tạo, tương tác cao là phù hợp với chủ trương chung về phát triển kinh tế số, phát huy năng lực, đổi mới, sáng tạo.

Trong quá trình xây dựng đề án, TP.HCM cần lưu ý về quy hoạch chung, nên tổ chức lấy ý kiến của các nhà đầu tư nước ngoài, các tập đoàn công nghệ, tài chính, bất động sản hàng đầu thế giới về định hướng xây dựng TP Thủ Đức (có thể thực hiện qua hình thức họp trực tuyến). Mục tiêu nhằm tìm hiểu các nhu cầu đầu tư, yêu cầu về cơ sở hạ tầng... để có thể tích hợp vào quy hoạch, định hướng chung của TP.

Để thu hút đầu tư vào TP Thủ Đức, TP.HCM cần làm rõ các điểm nhấn, điểm khác biệt của thành phố mới, không chỉ so sánh với các thành phố trong nước, mà còn đối với các trung tâm tài chính, công nghệ trong khu vực Châu Á.

Để làm được điều này, TP.HCM cần làm việc với bộ, ngành để có thể tích hợp các đề án, chương trình liên quan vào định hướng phát triển của thành phố mới.

TP Thủ Đức tương lai có thể là nơi tập trung đông dân cư, với thành phần đến từ nhiều tỉnh thành, quốc gia khác nhau. Do đó, bên cạnh các yếu tố kinh tế, tài chính, cần thiết kế không gian rộng rãi, xanh sạch đẹp, đáng sống, bảo đảm an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Về việc không tổ chức HĐND quận, phường tại TP.HCM, Phó Thủ tướng đồng ý xây dựng đề án với tên gọi là Đề án chính quyền đô thị tại TP.HCM nhằm thể chế hóa chủ trương tổ chức hợp lý chính quyền địa phương phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị và hải đảo.

Đồng thời đáp ứng yêu cầu quản lý đô thị loại đặc biệt, trung tâm kinh tế, văn hóa, du lịch, giáo dục, khoa học kỹ thuật của cả nước.