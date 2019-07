Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm việc với tỉnh An Giang

Ngày 17-7, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng đoàn công tác của Chính Phủ đã có buổi làm việc với tỉnh An Giang về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội sáu tháng đầu năm 2019.



Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với tỉnh An Giang.

Sau khi nghe An Giang báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội sáu tháng đầu năm 2019, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang đã đạt được trong thời gian qua.

Phó Thủ tướng đề nghị thời gian tới tỉnh cần tập trung, ưu tiên phát triển ở lĩnh vực giáo dục và chăm sóc sức khỏe. Theo đó, An Giang phải chủ động xây dựng đề án tự chủ cho một số bệnh viện đủ điều kiện, để dành nguồn lực đầu tư cho y tế dự phòng, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe của nhân dân ngay từ tuyến cơ sở...

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng yêu cầu các Bộ, ban, ngành Trung ương quan tâm và hỗ trợ An Giang trong lĩnh vực y tế như đào tạo cán bộ y tế, đặc biệt là đào tạo bác sĩ theo địa chỉ sử dụng. Đồng thời xem xét hỗ trợ An Giang tiếp nhận nguồn vốn ODA của Chính phủ Áo để đầu tư, bổ sung thêm các thiết bị chuyên dùng cho Bệnh viện Sản nhi tỉnh An Giang với quy mô 500 giường; đầu tư xây dựng bệnh viện Lao, Bệnh viện phổi, Bệnh viện Tâm thần, mỗi bệnh viện quy mô 100 giường. Cùng đó là quan tâm hỗ trợ đầu tư cho mạng lưới y tế tại các huyện, thị xã biên giới, vùng đồng bào dân tộc ít người....