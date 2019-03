Phòng khám Trung Quốc: Cho phiên dịch khám bệnh, moi tiền

Thay tên đổi họ sau nhiều lần bị phạt Tháng 12-2018, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM ra quyết định phạt Công ty TNHH PKĐK Khang Thái (87-89 Thành Thái, phường 14, quận 10, TP.HCM) 51 triệu đồng. Lý do, phòng khám nói trên lập hồ sơ bệnh án nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định. Chưa hết, phòng khám này không bảo đảm các điều kiện về nhân lực và cơ sở vật chất trong quá trình hoạt động. Bên cạnh đó, PKĐK Khang Thái còn có hành vi quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quá phạm vi chuyên môn. Thanh tra Sở Y tế TP.HCM buộc phòng khám tháo gỡ quảng cáo vượt phạm vi chuyên môn. Cũng trong thời điểm này, bà Fan Xiao Li (cùng địa chỉ PKĐK Khang Thái) cũng bị Thanh tra Sở Y tế TP.HCM phạt 10 triệu đồng. Lý do người nước ngoài trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh bằng tiếng Việt nhưng chưa được công nhận là biết tiếng Việt thành thạo. Điều đáng nói, địa chỉ 87-89 Thành Thái, phường 14, quận 10 trước đây là cơ sở của PKĐK Elizabeth. Phòng khám này đầy tai tiếng khi bị Thanh tra Sở Y tế TP.HCM liên tục xử phạt. Nguyên do, phòng khám không niêm yết giá dịch vụ; lập sổ khám bệnh, chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ. Chưa hết, phòng khám không lập hồ sơ bệnh án theo quy định, quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép.