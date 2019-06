Quốc hội đồng ý cấm lái xe khi đã uống rượu bia

Dưới 18 tuổi không được bán rượu Một số ý kiến đề nghị quy định cấm quảng cáo, khuyến mãi rượu bia; ý kiến khác đề nghị quy định cấm quảng cáo rượu bia trên báo in và Internet, mạng xã hội. Vấn đề này, UBTVQH đã tiếp thu và “xin phép” chỉ cấm quảng cáo rượu có độ cồn từ 15 độ trở lên; cấm khuyến mãi rượu bia có độ cồn từ 15 độ trở lên và cấm sử dụng rượu bia ở mọi loại độ cồn để khuyến mãi cho người chưa đủ 18 tuổi. UBTVQH nhận thấy các hoạt động thể thao, văn hóa, sân khấu, điện ảnh là hoạt động thu hút đông người tham gia nên có sức ảnh hưởng và tác động lớn đến người dân, bên cạnh đó do rượu từ 5,5 độ cồn đến dưới 15 độ cồn và bia từ 5,5 độ cồn trở lên có hại hơn rượu bia dưới 5,5 độ cồn nên việc cấm quảng cáo lồng ghép trong các hoạt động trên là cần thiết. Đối với các loại rượu bia không thuộc trường hợp kể trên thì sẽ sử dụng những biện pháp quản lý quảng cáo, khuyến mãi phù hợp theo từng mức độ cồn, tương ứng với từng loại phương tiện quảng cáo; bổ sung quy định cấm sử dụng lao động là người chưa đủ 18 tuổi trực tiếp tham gia vào việc sản xuất, mua bán rượu bia. Sẽ phạt nghiêm khắc hơn UBTVQH cho biết trong thời gian tới, cơ quan có thẩm quyền tiếp tục nghiên cứu, tổng kết, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật liên quan để có các biện pháp, mức chế tài, xử lý nghiêm khắc hơn đối với hành vi vi phạm pháp luật về giao thông do sử dụng rượu bia.