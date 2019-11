‘Sếp’ CSGT Đồng Nai nói gì khi bị cấp dưới tố bảo kê xe?

Nội dung trên là lời khẳng định của Trung tá Phạm Hải Cảng, Trạm trưởng trạm 20 (Đội Cảnh sát giao thông số 2, Phòng CSGT tỉnh Đồng Nai, đơn vị phụ trách tuyến quốc lộ 20) – người bị cấp dưới tố cáo có biểu hiện 'bảo kê’' xe vi phạm khi trả lời với PLO vào ngày 24-11.

Theo ông Cảng, những video clip đưa lên mạng được một người tên T. (Trạm phó) quay lại với mục đích có nhân “chơi nhau”. Trong đoạn clip toàn bộ ông T. tự nói chứ tài xế xe không nói: “Đúng là của sếp Cảng rồi, sếp Cảng chỉ đạo xe cho đi?”, "Xe của sếp lớn"…”.



CSGT trạm quốc lộ 20 kiểm tra xe ô tô tải và sau đó nhận được điện thoại của "sếp" can thiệp. Ảnh: Cắt clip.

“Thực sự cũng rất ít xe anh em quen biết nhau, họ bị kiểm tra thì có nhờ. Nhưng chỉ trường hợp cá biệt mình biết xe họ không vi phạm gì nhưng bị kiểm tra quá chặt nên anh em gọi nhờ mình nói một tiếng. Nếu anh em giải quyết được thì cho đi, còn không thì xử lý bình thường. Vậy mà một số người trong Đội là lợi dụng việc đó rồi quay video lại nói xe mình bảo kê xe”, trung tá Cảng phân trần.

Cũng theo trung tá Cảng, bước đầu Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai yêu cầu ông làm báo cáo cụ thể. Còn đúng hay sai thì phòng nghiệp vụ công an sẽ làm rõ.

Trao đổi với chúng tôi, đại tá Văn Quyết Thắng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai (tạm thời phụ trách Công an tỉnh Đồng Nai) cho biết, đã nắm thông tin về vụ việc và đang xác minh, làm rõ. Cá nhân nào làm sai sẽ xử lý theo đúng quy định của Bộ Công an, không bao che sai phạm.



Trước đó, một clip đã được cho là hình ảnh một tổ tuần tra CSGT trạm 2 (còn gọi là trạm 20) thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an Đồng Nai đang làm nhiệm vụ trên QL20 xử lý một xe quá tải và đoạn ghi âm được cho là giọng của Trung tá Phạm Hài Cảng - Trưởng trạm 20 trao đổi với cấp dưới can thiệp vào việc xử lý xe vi phạm.

Nội dung qua đoạn thoại như: “Cho đi hả?, Giải quyết à?... Đúng là của sếp Cảng rồi, sếp Cảng chỉ đạo xe cho đi?”, "xe của sếp lớn", "xe này gửi một tháng mấy triệu đó mà"...