Tâm sự của một CSGT 30 năm đón giao thừa ở ngoài đường

(PLO)- “Đêm giao thừa, sau khi hoàn tất công việc, người dân về nhà bình an thì tôi mới về, lúc đó vợ con cũng đã ngủ say từ lâu rồi….” – Trung tá Phạm Văn Tuyến (52 tuổi), Phó Đội trưởng Đội CSGT Cát Lái (thuộc Phòng PC08 Công an TP.HCM) trải lòng.