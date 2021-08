Đồng chí Phan Tấn Tài (29 tuổi, quê quán Long An)đã được đào tạo cơ bản nghiệp vụ của ngành Công an tại Trường Trung học CSND II, còn độc thân và đang sinh sống cùng cha mẹ. Sự hy sinh của đồng chí Phan Tấn Tài là sự mất mát to lớn đối với gia đình, người thân, lực lượng Công an quận 6 nói riêng và Công an TPHCM nói chung.