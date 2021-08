Thiếu tá Nguyễn Văn Điền đang thực hiện nhiệm vụ tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại quận 12, TP.HCM thì nhận hung tin mẹ tại quê nhà ở tỉnh Bến Tre mất bạo bệnh.

Thiếu tá Nguyễn Văn Điền, công tác tại Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam Bộ, Bộ Tư Lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an được phân công tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID – 19 tại TP.HCM.



Bàn thờ mẹ Thiếu tá Điền được lập tại trụ sở Công an phường Thạnh Lộc, quận 12. Ảnh: CA

Do tình hình diễn biến dịch bệnh và đang thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch, Thiếu tá Điền không thể về chịu tang mẹ. Công an Quận 12 đã phối hợp cùng UBND phường Thạnh Lộc lập bàn thờ vọng ngay tại trụ sở của Công an phường để Thiếu tá Điền chịu tang mẹ.

Lãnh đạo Quận ủy, UBND quận, Đảng ủy – Ban Chỉ huy Công an quận và Công an phường Thạnh Lộc trực tiếp gặp gỡ, chia buồn và động viên đến Thiếu tá Điền cố gắng vượt qua nỗi đau, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, chung sức cùng lực lượng Công an TP đẩy lùi dịch bệnh.

Đây cũng là sự hy sinh, mất mát vô cùng to lớn của những cán bộ chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch.