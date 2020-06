Thủ tướng: Đột phá trong công nghiệp quốc phòng, an ninh

Thu hút nhân lực chất lượng cao cho công nghiệp quốc phòng, an ninh Thủ tướng cũng yêu cầu cần đẩy mạnh chương trình đào tạo, thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao cho xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh. Kết hợp sản xuất quốc phòng - kinh tế, kinh tế - quốc phòng như một bộ phận cốt yếu, nhiệm vụ thường xuyên để duy trì và phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh, đồng thời bảo đảm đời sống cho người lao động. Để đạt các mục tiêu trên, Thủ tướng chỉ đạo cần huy động có hiệu quả sự tham gia của khoa học công nghệ quốc gia, công nghiệp dân sinh cho nhiệm vụ xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh; đồng thời tăng cường hợp tác, nghiên cứu phát triển và sản xuất, tiêu thụ sản phẩm của công nghiệp quốc phòng, an ninh với các đối tác nước ngoài; đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm của công nghiệp quốc phòng, an ninh. Không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống

Chiều 2-6, khi kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5-2020, một trong những nội dung được Thủ tướng nhấn mạnh là: Không ngừng củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; chủ động phòng ngừa, tấn công, trấn áp các loại tội phạm, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống liên quan đến quốc phòng, an ninh.