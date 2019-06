Thủ tướng dự hội nghị sơ kết của Bộ Công an

Ngày 26-6, Cổng TTĐT Bộ Công an cho biết cơ quan này vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2019; triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2019.



Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị sơ kết của Bộ Công an. Ảnh: Bộ Công an

Theo báo cáo, trong sáu tháng đầu năm, Bộ Công an triển khai hai đợt cao điểm tấn công trấn áp truy nã tội phạm; tập trung đấu tranh triệt phá tội phạm có tổ chức hoạt động liên quan đến “tín dụng đen”, tội phạm giết người, tội phạm kinh tế, buôn lậu, sản xuất, mua bán hàng giả…

Trong đó, Bộ chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án kinh tế, tham nhũng thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chỉ đạo, bảo đảm tiến độ đề ra. Công tác thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng có chuyển biến tích cực; phát hiện được nhiều tổ chức, đường dây buôn lậu, sản xuất, mua bán hàng giả lớn (vụ sản xuất xăng A95 giả tại Đắk Nông và các tỉnh, thành phố); liên tiếp phát hiện, triệt xóa nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia với số lượng lớn.

Lực lượng CAND đã điều tra, xử lý gần 60.000 vụ phạm tội; phát hiện hơn 13.000 vụ phạm tội về ma túy, bắt giữ hơn 20.000 đối tượng và thu giữ gần 5 tấn ma túy tổng hợp.

Cùng với đó, Bộ Công an cũng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về ANTT, nhất là xây dựng, trình Quốc hội thông qua và cho ý kiến về dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi), Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam…

Đặc biệt, lực lượng CAND thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, trọng tâm là xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy, bước đầu đã đem lại hiệu quả tích cực; tình hình ANTT ở địa bàn cơ sở được bảo đảm và có chuyển biến rõ rệt.



Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu. Ảnh: Bộ Công an

Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những kết quả, thành tích của lực lượng CAND, đồng thời tri ân những cán bộ, chiến sỹ CAND đã anh dũng hy sinh, bị thương (ba cán bộ hy sinh, 46 cán bộ bị thương).

Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu lực lượng CAND phải chủ động nắm chắc, dự báo sát tình hình quốc tế, khu vực và trong nước có liên quan đến an ninh, lợi ích an ninh quốc gia Việt Nam. Việc này để tham mưu với lãnh đạo Đảng, Nhà nước... nhất là khi Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch năm ASEAN 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021, chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng các cấp.

Lực lượng CAND cần tiếp tục gương mẫu đi đầu trong thực hiện các nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và sắp xếp, đổi mới hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược.

Thủ tướng cũng yêu cầu ngành công an thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Đảng, Chính phủ về rà soát, đánh giá, quy hoạch, đào tạo cán bộ gắn với xử lý nghiêm các trường hợp đã kết luận có vi phạm trong công tác cán bộ.

Ngoài ra, ngành cần tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả Luật CAND năm 2018, Nghị định số 49 của Chính phủ; xây dựng công an các cấp theo đúng tiêu chí: Bộ phải tinh, tỉnh phải mạnh, huyện phải toàn diện. Cạnh đó, triển khai thực hiện Đề án Công an xã chính quy theo chủ trương "tăng cường cơ sở", đánh giá đúng thực chất sự chuyển biến về ANTT tại các địa phương thí điểm.