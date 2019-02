Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Người xứ Nghệ tài hoa'

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh như trên tại Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Kỷ Hợi - 2019 (tỉnh Nghệ An phối hợp với Ngân hàng BIDV tổ chức vào chiều 23-2).



Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Kỷ Hợi - 2019 tỉnh Nghệ An.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo các Bộ, nghành, lãnh đạo tỉnh Nghệ An và nhiều tỉnh, thành, khoảng 700 nhà đầu tư trong nước và quốc tế đến dự Hội nghị.

“Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm"



Phát biểu chào mừng Hội nghị, ông Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng- Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An khẳng định: Chính các nhà đầu tư đã góp phần tạo nên động lực phát triển mạnh mẽ cho Nghệ An trong giai đoạn vừa qua. Đồng thời, các nhà đầu tư cũng chính là thước đo phản ánh khách quan nhất môi trường đầu tư của Nghệ An, giúp tỉnh nhận thấy rõ những gì mình đã làm được và chưa làm được cần phải thay đổi. Tỉnh Nghệ An cam kết trong năm 2019, sẽ phục vụ các nhà đầu tư trên tinh thần “chính quyền kiến tạo và phục vụ.

Trong giai đoạn 2014 - 2018, tỉnh Nghệ An đã thu hút 690 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký gần 143.000 tỉ đồng.

Trong đó 650 dự án đầu tư trong nước, với hơn 133.500 tỉ đồng và 40 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với hơn 9.500 tỉ đồng. Chỉ tính riêng đối với dự án có tổng mức đầu tư trên 100 tỉ đồng/dự án, toàn tỉnh Nghệ An đã thu hút 150 dự án với tổng vốn đầu tư 89.00 tỉ đồng.



Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Kỷ Hợi - 2019.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự nỗ lực của Nghệ An trong việc chủ động chuẩn bị tốt và ngày càng quy mô qua từng kỳ hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư.

Thủ thướng đánh giá cao tinh thần kiến tạo, liêm chính, hành động của các lãnh đạo tỉnh Nghệ An, đã nghiên cứu thực hiện, lan toả từ lời nói tới hành động với quyết tâm cao. Năm 2018, kinh tế xã hội Nghệ An có nhiều mảng sáng, tốc độ tăng trưởng cao, dịch vụ chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế.

Thủ tướng ấn tượng bên cạnh các nhà đầu tư nhỏ đến với Nghệ An đã có những nhà đầu tư lớn: "Đây không chỉ là trách nhiệm của chủ trì hội nghị, mà tất cả chúng ta có sự chia sẻ niềm tin vào tương lai rất tươi sáng của tỉnh nhà Nghệ An. Chúng ta nhớ lại câu nói của Bác Hồ là “Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại cho dân, ta phải hết sức tránh””, Thủ tướng nói.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Cần phải tăng gấp đôi quy mô kinh tế của Nghệ An vào năm 2025 và nếu tốc độ thu hút đầu tư như thế này sẽ đạt mục tiêu đó Nghệ An phải có khát vọng kỳ tích Sông Lam.

Thủ tướng đặt ra đặt ra câu hỏi: Khát vọng của Nghệ An đến năm 2045 là gì? Liệu Nghệ An có bứt phá về đích sớm hơn. Nghệ An cần bàn khát vọng này với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân để đưa ra đường hướng phát triển đúng đắn. Nghệ An có dân số đông 3 triệu người, thu nhập bình quân đầu người thấp 1.620 USD, mới chỉ đạt 75% cả nước, vì vậy tỉnh Nghệ An cần “nhìn người để thấy ta”.

Đánh giá cao quyết tâm của Nghệ An đặt mục tiêu tăng trưởng 2019 từ 9-9,5%, các nhà đầu tư vào Nghệ An chính là động lực thúc đẩy cỗ xe để Nghệ An bứt phá, vượt lên và về đích sớm hơn cả nước.



Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng hoa cho các doanh nghiệp



Thủ tướng Chính phủ nhắn nhủ nhà đầu tư cần giàu nghị lực, ý chí, thắng không kiêu, bại không nản, ngoài chiến lược kinh doanh ai cũng có tình yêu với vùng đất “non xanh nước biếc như tranh họa đồ”.

Trong các tiềm năng, Thủ tướng nói: "Trong mọi tiềm năng, một trong những thuận lợi lớn nhất mà tỉnh Nghệ An cần nắm bắt chính là những con người xứ Nghệ tài hoa, trong đó có những doanh nhân đang tạo nên tiếng vang không chỉ trong nước mà còn quốc tế. Nhà thơ Hoàng Trung Thông- một người con Nghệ An từng nói rất đúng về chất xứ Nghệ, ý chí của người xứ Nghệ: Bàn tay ta làm nên tất cả/ Có sức người sỏi đá cũng thành cơm".



Ông bà ta từng nói: “Thế xứ Thanh, thần xứ Nghệ” - xứ Nghệ ngày nay với văn hóa Lam Hồng tiêu biểu là nơi sinh ra nhiều người tài hoa, xung phong dẫn đầu trong lĩnh vực công nghệ là niềm tự hào của người dân xứ Nghệ...