Thủ tướng thăm công nhân vùng mỏ Quảng Ninh

(PL)- Chiều 24-5 tại mỏ than Hà Lầm, mỏ than ứng dụng công nghệ hiện đại nhất Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm hỏi, động viên cán bộ, công nhân và người lao động Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) nhân dịp Tháng Công nhân năm 2020.