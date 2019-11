Thủ tướng trả lời chất vấn về an ninh nước sạch cho dân

Chiều 8-11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đăng đàn trả lời chất vấn của các ĐBQH.



Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Tại phiên chất vấn, ĐB Lưu Bình Nhưỡng (Bến Tre) cho rằng qua vụ việc nhà máy nước sạch Sông Đà cung cấp nước không đảm bảo cho thấy có dấu hiệu lợi ích nhóm tạo ra một cạnh tranh không lành mạnh trong thị trường nước sạch, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi người tiêu dùng. Vụ việc này cũng bộc lộ một lỗ hổng về an ninh quốc gia đó là đảm bảo nguồn nước sạch cho dân.

ĐB Nhưỡng đề nghị với Thủ tướng 3 vấn đề, thứ nhất, phải xử lý nghiêm lý nghiêm các vi phạm. Thứ hai là cần xem xét lại hoàn thiện quy hoạch sản xuất và cung ứng nước sạch. Thứ ba là nghiên cứu xây dựng luật về sản xuất và cung ứng nước sạch”

Liên quan đến nội dung này, sáng 7-11, tại phiên chất vấn Bộ trưởng Công thương, ĐB Trương Trọng Nghĩa (TPHCM) đã nhấn mạnh an ninh nguồn nước còn quan trọng hơn cả an ninh lương thực. Song gần đây có tình trạng thoái vốn đến 100% ở các công ty cung cấp nước sạch, gây nhiều lo lắng, nguy cơ về an ninh nguồn nước.

“Vừa qua, dư luận phản ánh việc tỷ phú Thái Lan đã mua đến 34% cổ phần của Nhà máy nước sạch Sông Đuống. Trước tình hình cung cấp nước sạch ở Hà Nội như vừa rồi, chúng ta phải xem xét lại chủ trương này.

Tôi đề nghị Bộ trưởng Công Thương cũng như Thủ tướng cho biết thêm ý kiến của mình về việc này. Tôi rất khẩn thiết đề nghị xem xét lại không nên thoái vốn, hoặc Nhà nước phải nắm cổ phần chi phối tại các đơn vị này” - ông Nghĩa nêu vấn đề.

Trả lời nội dung mà ĐB Nhưỡng và ĐB Nghĩa nêu, Thủ tướng nói: “Về vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cấp, các ngành thực hiện đúng pháp luật về Luật Quản lý nguyên nước năm 2012 đã được Quốc hội thông qua. Trong đó phải làm tốt hơn nữa công tác quy hoạch và quản lý chặt chẽ, đảm bảo an ninh nguồn nước an toàn cho người dân tránh tình trạng như thời gian qua báo chí đã nêu”.

Về việc tỷ lệ nắm giữ của nhà nước đối với việc cung ứng nước sạch cho người dân, Thủ tướng nhấn mạnh: “Tôi yêu cầu các cấp, các ngành nắm và thực hiện theo đúng quyết định 2502 ngày 22-12-2016 của Thủ tướng (Quyết định phê duyệt điều chỉnh định hướng phát triển cấp nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050).

Tôi nhất trí rằng đây là vấn đề rất quan trọng, ảnh hưởng đến đời sống sức khoẻ của người dân. Chính vì vậy, Thủ tướng phải tăng cường chỉ đạo các cấp kiểm tra các cấp, các ngành để thực hiện đúng Luật về bảo vệ tài nguyên nước mà chúng ta đã ban hành”