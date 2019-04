Thưởng nóng vụ bắt ma túy cực lớn

Ngày 24-4, UBND tỉnh Hà Tĩnh và Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tặng hoa, biểu dương thưởng và "nóng" 200 triệu đồng cho các lực lượng có thành tích xuất sắc trong đấu tranh tội phạm ma túy, bắt giữ hai nghi can, thu 100 bánh heroin và 640 kg ma túy đá.



Ông Đặng Quốc Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh và Đại tá Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa, biểu dương, trao thưởng cho các các lực lượng có thành tích xuất sắc trong đấu tranh tội phạm ma túy.

Tại buổi lễ trao thưởng, ông Đặng Quốc Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ghi nhận, biểu dương, khen thưởng các lực lượng Công an và các ngành trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy. Theo ông, đây là vụ án ma túy xuyên quốc gia mà các lực lượng đã đấu tranh, thu giữ lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn Hà Tĩnh.



Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng yêu cầu các lực lượng tiếp tục nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tuyên truyền để người dân hiểu, đồng lòng tố giác tội phạm; làm tốt công tác phối hợp các lực lượng, Công an, Biên phòng, Hải quan và các lực lượng khác để tập trung kiểm soát địa bàn, nhất là tuyến biên giới, cửa khẩu; tập trung lực lượng, phương tiện đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy. Ba ngành Công an, VKS, TAND cần khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng trước pháp luật, nhằm răn đe, giáo dục và tuyên truyền trong nhân dân.



Võ Mạnh Linh.

Như PLO đã đưa tin, chiều tối 15-4, Công an tỉnh Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp cùng Cục Hải quan Hà Tĩnh, Công an tỉnh Nghệ An và Bộ Công an bắt quả tang một nhóm tội phạm ma túy chất hàng lên xe tải về cất giấu trong nhà số 7, ngõ 161 đường Phùng Chí Kiên (TP Vinh, Nghệ An).

Trong vụ này, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt giữ Võ Mạnh Linh (làm nghề lái tàu, trú thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, Nghệ An) và bốn người. Tiến hành khám xét lực lượng chức năng thu giữ 30 thùng các tông bên trong đựng 60 loa thùng, trong các loa thùng đựng 580kg ma túy đá, 40 bánh heroin cùng một số tang vật liên quan.

Tiếp tục điều tra mở rộng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Võ Văn Giáp (45 tuổi, trú thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tiến hành khám xét tại nhà Giáp cơ quan CSĐT thu giữ 9 sổ tiết kiệm, trị giá trên 7,5 tỉ đồng; 14 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 3 giấy cho vay nợ trị giá 14 tỉ đồng và một số tài liệu, tang vật liên quan đến vụ án.



Ngày 18-4, Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “vận chuyển trái phép chất ma túy” xảy ra tại địa bàn xã Sơn Diệm (huyện Hương Sơn).

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tạm giữ Linh, Giáp và triệu tập 6 người. Công an Hà Tĩnh cũng đã xác định thêm hai đối tượng quốc tịch Lào và hai đối tượng cầm đầu trong đường dây, ổ nhóm này.