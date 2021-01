TP Phú Quốc có 60 ngày sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy

TP Phú Quốc được thành lập trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số gần 180.000 người của huyện Phú Quốc. Sau khi thành lập, TP Phú Quốc có chín đơn vị hành chính gồm hai phường (An Thới, Dương Đông) và bảy xã (Bãi Thơm, Cửa Cạn, Cửa Dương, Dương Tơ, Gành Dầu, Hàm Ninh, Thổ Châu). Trong đó, phường Dương Đông được thành lập dựa trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của thị trấn Dương Đông. Phường An Thới được thành lập dựa trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Hòn Thơm và thị trấn An Thới.