TP.HCM: 5 nỗ lực lớn trong phòng, chống COVID-19

Xây dựng bộ tiêu chí an toàn để ‘chung sống với bệnh’ Cùng với việc dồn sức cho chống dịch, không lơ là công tác phòng, chống dịch, TP.HCM cũng đã cân nhắc, tính toán cho phát triển kinh tế - xã hội, đưa nhịp sống của TP trở lại bình thường. Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, khi trở lại trạng thái bình thường mới, trước tiên TP cần có lộ trình để mở rộng quy mô các hoạt động đời sống, xã hội, dịch vụ; ít nhất trong vòng ba tháng (tháng 5 đến tháng 7-2020) quy mô được tăng dần lên và trở lại như cũ.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân họp bàn về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Ảnh: T.LÂM Cụ thể, về sản xuất, kinh doanh, từ đây đến tháng 5 cần tập trung ưu tiên triển khai các chính sách Chính phủ hỗ trợ cho doanh nghiệp. Có kế hoạch để đến giữa tháng 5, các doanh nghiệp được hưởng các chính sách hỗ trợ có hiệu lực từ tháng 4. Đồng thời, xây dựng bộ tiêu chí sản xuất, kinh doanh an toàn để không phát dịch bệnh. Chợ, siêu thị cũng cần quy định diện tích người mua, người bán để vừa chống dịch vừa duy trì đời sống bình thường. Cần có quy định về đeo khẩu trang với tài xế vận tải, taxi, cho người dân ở các hoạt động tập trung, quy định về khoảng cách an toàn. Hoạt động của nhà hàng, khách sạn cũng có tiêu chuẩn về khoảng cách. Trường học chuẩn bị thật tốt, có tiêu chí an toàn để dự kiến giữa tháng 5 có thể cho học sinh đi học trở lại. TP.HCM đã tính toán, lên kế hoạch hoàn thiện bộ tiêu chí đánh giá rủi ro lây nhiễm dịch COVID-19 cho từng lĩnh vực, dự kiến xong trong cuối tháng 4. TP.HCM sẽ bước vào giai đoạn mới “chung sống với bệnh truyền nhiễm nhưng không có dịch” để yên tâm hơn khi tiếp tục đi làm, tiếp tục sản xuất mà vẫn đảm bảo an toàn.