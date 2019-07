Tuy nhiên, số án khởi tố mới tăng so với cùng kỳ (tăng 12,4% về số vụ - 537 vụ) và tăng 20% về số bị can - 626 bị can và diễn biến rất phức tạp.



Đáng lưu ý, cơ quan chức năng đã phát hiện, bắt giữ nhiều vụ tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy với khối lượng tang vật thu giữ rất lớn. Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng (từ ngày 20-3 đến 12-4), công an đã phát hiện, bắt giữ ba vụ tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ tang vật tổng cộng lên đến 1,7 tấn. VKS đã khởi tố mới 847 vụ (tăng hơn 28% so với cùng kỳ) với 1.045 bị can (tăng gần 30% so với cùng kỳ).

Về tội phạm tham nhũng, chức vụ gia tăng đáng kể về số vụ và số tiền bị chiếm đoạt. Trong đó có 11 vụ với 17 bị can bị khởi tố (tăng hơn 266% về số vụ và hơn 112% về số bị can) về các tội tham ô tài sản, môi giới hối lộ và nhận hối lộ.

Điển hình như vụ ông Tề Trí Dũng - nguyên tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC), Chủ tịch HĐQT Sadeco và bà Hồ Thị Thanh Phúc - tổng giám đốc Sadeco chiếm đoạt hơn 5,6 tỉ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 150 tỉ đồng.

Vụ việc tham nhũng thứ hai được nhắc đến là Nguyễn Thanh Hà và Nguyễn Thị Hằng thỏa thuận nhận và sử dụng 200.000 USD của ông Nguyễn Văn Sáu (bị can truy nã) để đưa hối lộ Vũ Thanh Hà (tự nhận cán bộ PC51) để lo cho ông Sáu không bị bắt theo lệnh truy nã. Hà và Hằng sau đó bị cơ quan điều tra khởi tố về tội môi giới hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ Phan Thị Diệu Chi là đội trưởng, Lâm Hữu Hậu là nhân viên Đội thuế liên phường 3, Chi cục Thuế quận 5 yêu cầu một số hộ kinh doanh chi tiền bồi dưỡng để áp mức thuế thấp. Khi Chi và Hậu đang nhận số tiền 35 triệu đồng thì bị bắt quả tang.

Về tội phạm xâm phạm trật tự an toàn xã hội, VKS cho biết tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp, xuất hiện nhiều vụ án giết người thân trong gia đình do ghen tuông hoặc do sử dụng chất kích thích, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Ngoài ra, án xâm hại tình dục trẻ em có chiều hướng gia tăng rất đáng lo ngại, gây bức xúc trong dư luận.

VKS kiến nghị có biện pháp yêu cầu các cơ quan chức năng tiếp tục tăng cường các biện pháp quản lý xã hội, quản lý nhà nước trong các lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, đất đai, phòng chống ma túy... để góp phần tiếp tục kéo giảm tội phạm, giữ vững an ninh chính trị và trật tự xã hội trên địa bàn.