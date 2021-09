Chiều 21-9, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM đã tổ chức họp báo thông tin về tình hình phòng chống dịch trên địa bàn.

Tại buổi họp báo, phóng viên đặt câu hỏi thời gian qua báo chí có phản ánh trường hợp thuốc kháng virus Molnupiravir bán ở ngoài thị trường "chợ đen". “Đến thời điểm này, cơ quan chức năng đã phát hiện và xử lý trường hợp nào vi phạm hay chưa” - phóng viên đặt câu hỏi.



Ông Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM. Ảnh: TÁ LÂM

Trả lời câu hỏi này, ông Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết Thanh tra Sở Y tế cùng Công an TP.HCM đang tìm hiểu, điều tra và xử lý vi phạm nếu có xảy ra. “Khi nào có kết quả, Công an TP.HCM sẽ thông tin đến báo chí” - ông Châu nói.

Theo ông Châu, thuốc Molnupiravir (trong gói thuốc C) được sử dụng dưới sự kiểm soát đặc biệt của ngành y. Người sử dụng thuốc phải ký vào văn bản đồng ý sử dụng và cơ sở y tế địa phương theo dõi rất chặt.

Tại một số địa bàn trọng điểm, nhóm chuyên gia của Đại học Y dược TP.HCM theo dõi kỹ hơn, lấy mẫu xét nghiệm vào ngày 5 và ngày 7 để đánh giá. Gói thuốc C dùng tại nhà hay bệnh viện dã chiến đều phải được quản lý chặt chẽ. “Nếu thuốc còn dư sẽ phải trả về Sở Y tế để quản lý” - ông Châu nói.

Ông Châu cho biết thời gian qua, khi triển khai cấp gói thuốc A, B, C để điều trị F0, Sở Y tế đã thành lập 8 đoàn để kiểm tra việc phát 3 gói thuốc này. “Mới đây có thông tin về việc bán gói thuốc C, Sở Y tế đã ban hành văn bản để nhắc lại vấn đề sử dụng và quản lý gói thuốc C” - ông Châu nói.