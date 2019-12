TP.HCM thu ngân sách hơn 1.600 tỉ đồng/ngày làm việc

Sáng 7-12, tại Hội trường Thành phố, kỳ họp thứ 17 HĐND TP.HCM khóa IX đã khai mạc.



Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại phiên khai mạc. Ảnh: HOÀNG GIANG

Tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn ước đạt trên 1,3 triệu tỉ đồng, tăng 8,32%, cao hơn tăng trưởng cả nước. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội chiếm 35%, thu hút đầu tư nước ngoài ước đạt 8 tỉ USD, tỉ trọng đóng góp các yếu tố năng suất tổng hợp vào tăng trưởng TP trên 36%. “Điều này thể hiện kinh tế TP tiếp tục tăng trưởng theo chiều sâu, phát huy đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ tiên tiến” - ông Nhân nói và cho biết năng suất lao động ước đạt gần 300 triệu đồng một người trong năm 2019.

Một trong những điểm nổi bật trong năm 2019 là thu ngân sách vượt chỉ tiêu đề ra. Ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết thu ngân sách ước đạt hơn 412.000 tỉ đồng, tăng 3,34% so với chỉ tiêu và tăng 9% so với kế hoạch thu năm 2018. “Bình quân mỗi ngày làm việc TP.HCM thu ngân sách 1.620 tỉ đồng” - ông nói.

Theo Bí thư Thành ủy, trong 13 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội của Đại hội X Đảng bộ TP đã đề ra, dự báo cuối nhiệm kỳ sẽ đạt và vượt 11/13 chỉ tiêu. Một chỉ tiêu dự kiến không đạt kế hoạch là GRDP bình quân đầu người 9.800 USD. Ông Nhân cho rằng một trong những lý do làm cho chỉ tiêu này không đạt là do dự báo dân số thấp hơn so với thực tế hiện nay. Một chỉ tiêu chưa đánh giá được là năng lực quản lý bộ máy chính quyền phấn đấu nằm trong top 5 địa phương dẫn đầu cả nước.