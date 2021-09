Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Giám đốc Trung tâm an sinh TP Tô Thị Bích Châu đã có trao đổi về các chương trình an sinh được triển khai trong thời điểm này.

Vì sao có trường hợp chưa nhận được hỗ trợ?

Theo bà Tô Thị Bích Châu, tới thời điểm hiện tại, Trung tâm đã chuyển hơn 2,3 triệu túi an sinh tới các phường, xã, thị trấn để chăm lo cho người dân khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

“Đây là một tốc độ nhanh chưa từng thấy, bởi vì tất cả chúng ta đang tập trung chăm lo an sinh cho người dân để làm sao đạt được hiệu quả phòng chống dịch trong giai đoạn siết chặt giãn cách này”- bà Tô Thị Bích Châu chia sẻ.



Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Giám đốc Trung tâm an sinh TP Tô Thị Bích Châu kiểm tra việc phân phối túi an sinh tại quận Phú Nhuận. Ảnh: MTTQ TP.HCM

Bà cũng cho hay, thời gian qua, người dân có nhiều kênh thông tin để báo cho chính quyền về nhu cầu hỗ trợ như: tổng đài 1022; đường dây nóng của MTTQ TP; qua chương trình “Dân hỏi – Thành phố trả lời”; kênh thông tin tại địa phương (tổ dân phố, tổ nhân dân, phường xã thị trấn).

Có nhiều người đăng ký 1 lần ở 1 kênh nhưng cũng có nhiều đăng ký ở khắp các kênh. Chính vì vậy, việc thống kê, rà soát, xác minh là rất khó khăn.

“Tới nay chưa có con số thống kê về tỷ lệ chăm lo trên tỷ lệ yêu cầu. Chúng tôi chỉ biết đang cố gắng hết sức, bằng mọi thời gian để làm sao hỗ trợ nhanh nhất, kịp thời nhất những trường hợp có đầy đủ thông tin”- bà Châu nói.

Bà Châu cho biết thêm, TP có hơn 4,5 triệu người khó khăn. Hiện tại, bên cạnh gói hỗ trợ của chính quyền là 1,5 triệu đồng thì Trung tâm an sinh TP được chỉ đạo chuẩn bị 2 triệu túi an sinh (trên thực tế đã kêu gọi và chuyển 2,3 triệu túi). Chính vì vậy, sẽ có hơn 2,5 triệu người khó khăn vẫn chưa được nhận túi an sinh này.

Đây là một trong những lý do chính về việc có nhiều người đăng ký nhiều ngày và nhiều lần nhưng vẫn chưa nhận được gói hỗ trợ.

“Còn có những lý do khác như: lực lượng cán bộ đang mỏng dần do dịch nên việc xác minh rà soát thông tin chậm ở một số địa phương; số lượng túi an sinh chuyển về phụ thuộc vào nhà cung cấp mà đây là một vấn đề lớn, khó khăn trong thời gian này. Ngoài ra, thiếu người hỗ trợ vào các combo, thiếu người vận chuyển, việc lưu thông bị hạn chế cũng là một vấn đề làm cho việc giải quyết nhận túi an sinh chậm hơn”- bà Châu giải thích thêm.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cũng cho biết, quá trình triển khai thực hiện Trung tâm gặp nhiều khó khăn như: thiếu nhân sự, lực lượng mỏng, nguồn lực cung ứng hàng hóa…

“Thời điểm này, có rất nhiều khó khăn cần khắc phục. Tuy nhiên chúng tôi đã xác định đây là thời chiến, vừa làm vừa điều chỉnh chứ không phải chờ hoàn chỉnh mới triển khai. Điều chúng tôi băn khoăn nhất, đó chính là sự đồng lòng, sẻ chia của người dân TP. Hơn lúc nào hết, chỉ có sự đoàn kết, quyết tâm thì chúng ta mới từng bước vượt qua đại dịch để tiến tới trạng thái bình thường mới”- bà Châu chia sẻ.

Từ 6-9, thêm 2 triệu túi an sinh cho dân

Nói về kế hoạch để gói hỗ trợ an sinh được trao đến tay người dân kịp thời và hiệu quả hơn trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Tô Thị Bích Châu cho hay, hiện có lực lượng của cán bộ TP tăng cường về cơ sở, lực lượng tình nguyện viên, các lực lượng shipper được nới lỏng hơn để vận chuyển hàng hóa tới các hộ dân; lực lượng của Trung ương hỗ trợ về TP.

Trung tâm sẽ kết nối, điều phối các lực lượng để phát huy tối đa các nguồn lực, mang túi an sinh tới nhanh nhất cho người dân.



Thành viên Trung tâm an sinh TP.HCM trao túi an sinh cho người dân ở huyện Hóc Môn. Ảnh: Trung tâm an sinh TP.HCM

Trung tâm cũng đã công bố hệ thống ghi nhận yêu cầu hỗ trợ túi an sinh trên ứng dụng “An sinh”. Người dân tải ứng dụng này, gửi yêu cầu, địa phương sẽ ghi nhận và xử lý thông tin, nếu đúng thì hỗ trợ.

“Chúng tôi cũng tiếp tục vận động các nguồn lực từ Chính phủ, các tỉnh, thành, các tổ chức cá nhân để có nhiều hơn nữa nhiều túi an sinh để chăm lo cho người dân khó khăn. Theo kế hoạch, ngày 6-9, TP sẽ chuẩn bị 2 triệu gói nữa (chi từ nguồn ngân sách của TP), nhằm cố gắng để các gói hỗ trợ sẽ phủ kín tất cả các trường hợp khó khăn”- bà Châu cho hay.

Về mức độ ưu tiên dành cho các đối tượng đăng ký nhận gói hỗ trợ an sinh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cho biết, vì nhu cầu người cần hỗ trợ túi an sinh là rất lớn, nguồn lực lại có giới hạn nên buộc lòng đơn vị khi tiếp nhận phải có những câu hỏi sàng lọc để tìm ra người khó khăn, cấp bách cần hỗ trợ.

Đó là những câu hỏi như: gia đình bạn có bao nhiêu người, lương thực thực phẩm bạn đang có còn có thể dùng mấy ngày nữa; gia đình bạn có trẻ nhỏ (dưới 5 tuổi); có người già (trên 70 tuổi) hay không; gia đình bạn có người đang điều trị bệnh hay đang là F0 hay không?...

“Từ những câu hỏi này, chúng tôi sàng lọc nhóm cần hỗ trợ ngay để chuyển đội hình SOS hoặc địa phương để ưu tiên chăm lo trước. Với những gia đình có trẻ nhỏ, người già, người đang điều trị bệnh hay F0 sẽ cố gắng phân bổ thêm sữa tươi, trái cây, vitamin, cháo dinh dưỡng… trong khả năng kho hàng đang có”- bà cho biết.

TP.HCM: 4,5 triệu dân khó khăn vẫn được hỗ trợ sau ngày 15-9 Tối 1- 9, trong chương trình "Dân hỏi – Thành phố trả lời", Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan cho biết đang yêu cầu các địa phương hoàn thành hỗ trợ một triệu lao động tự do và 1,3 triệu hộ lao động khó khăn (khoảng 4,5 triệu người) ảnh hưởng bởi dịch trước 6-9. Mỗi trường hợp nhận 1,5 triệu đồng. Từ danh sách này, TP có cơ sở xây dựng các gói hỗ trợ tiếp theo. Ông Hoan nói thêm, hiện TP đang lên các kịch bản ứng phó sau ngày 15-9. Tình huống tích cực nhất là dịch được kiểm soát, chính quyền tiếp tục chương trình an sinh xã hội cho người dân từ 3- 4 tháng; các chính sách chăm lo cho người dân sẽ có những thay đổi cơ bản. Theo ông, từ trước đến nay TP liên tục phải điều chỉnh các gói hỗ trợ do số người khó khăn tăng dần theo diễn biến dịch và các biện pháp phòng, chống. Tuy nhiên đến thời điểm này hầu như mọi người dân đều gặp khó. Do đó các gói sắp tới sẽ không phân biệt ngành nghề, già trẻ, hộ khẩu, tạm trú, ngay cả trẻ sơ sinh cũng đưa vào diện hỗ trợ. Chỉ cần mất việc, không thu nhập, ảnh hưởng bởi COVID-19, người dân sẽ được giúp đỡ. "Các gói hỗ trợ của thành phố sẽ phủ kín tất cả người khó khăn"- ông Hoan nói và cho hay sự giúp đỡ không tính theo số lượng hộ mà theo số người trong hộ. Các trường hợp chưa được thống kê sẽ được bổ sung. Người dân có thể đăng ký trực tiếp qua ứng dụng "An sinh" trên điện thoại.