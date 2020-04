TP.HCM xin ý kiến Thủ tướng về trường hợp Công ty PouYuen

Chiều 11-4, UBND TP.HCM có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ báo cáo về kiểm tra, giám sát việc phòng chống dịch COVID-19 tại Công ty TNHH PouYuen Việt Nam.



Xe đưa đón công nhân tại Công ty TNHH PouYuen Việt Nam, quận Bình Tân. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Cụ thể, UBND TP ghi nhận nỗ lực của Công ty YNHH PouYuen Việt Nam trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Tuy nhiên, Công ty TNHH PouYuen Việt Nam có quy mô khoảng 70.000 lao động, làm việc 3 ca (có ca đêm), hằng ngày trên 800 xe đưa rước công nhân nên không đáp ứng được Chỉ thị số 16 và Công văn số 26C1 của Văn phòng Chính phủ. Tỉ lệ rủi ro lây nhiễm virus Corona rất cao theo các chỉ số được ban hành tại Quyết định số 1203 ngày 6-4-2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM.

Kết quả chỉ số đánh giá tính rủi ro lây nhiễm COVID-19 tại Công ty TNHH PouYuen Việt Nam là 81% theo kiểm tra của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP ngày 9-4.

Do đó, Sở Y tế TP.HCM đã đề xuất tạm ngưng hoạt động của Công ty TNHH PouYuen Việt Nam do không đảm bảo an toàn trong hoạt động phòng chống dịch COVID-19.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cũng có tờ trình ngày 10-4 về tạm ngưng hoạt động sản xuất của Công ty TNHH PouYuen Việt Nam để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.



UBND TP.HCM thấy rằng trường hợp nếu dịch bệnh xảy ra tại đây, hậu quả sẽ vô cùng lớn, không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân Công ty TNHH PouYuen Việt Nam mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân ở các doanh nghiệp lân cận và 4 tỉnh giáp ranh TP.HCM là Long An, Tiền Giang, Bến Tre và Tây Ninh.

“UBND TP hết sức quan tâm đến doanh nghiệp, đã cân nhắc, thảo luận rất kỹ, tham vấn ý kiến nhiều cơ quan, đơn vị và thống nhất quan điểm việc tạm dừng hoạt động sản xuất từ 0 giờ ngày 13-4 đến hết ngày 15-4 của Công ty TNHH PouYuen Việt Nam là rất cần thiết nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho sức khỏe của công nhân và bảo vệ cho chính công ty trước nguy cơ dịch bệnh đang diễn biến phức tạp”, văn bản UBND TP nêu.

Do đó, UBND TP báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến chỉ đạo để TP.HCM thực hiện.