Trong xe Fortuner lật ngửa trên quốc lộ có 50 kg ma túy

Chiều 27-6, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã phá đường dây ma túy lớn từ Lào về Việt Nam bắt giữ một nghi can, thu giữ hơn 50kg ma túy.



Chiếc xe ô tô chở hơn 50kg ma túy lật ngửa trên quốc lộ. Ảnh: CA

Khoảng 22 giờ đêm 26-6, Hồ Sỹ Nguyên (52 tuổi, trú khối Hòa Nam, Thạch Giám, huyện Tương Dương, Nghệ An) điều khiển xe ô tô con nhãn hiệu Toyota Fortuner mang BKS 37S-.9793, chở ma túy chạy trên quốc lộ 1A.

Sau thời gian theo dõi đường dây này, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Đội CSGT 1.7 (Phòng CSGT Công an Nghệ An), Công an huyện Anh Sơn, Công an huyện Tương Dương, Cục Hải quan Nghệ An, Đồn Biên phòng Na Ngoi và Các cục nghiệp vụ Bộ Công an, đã chốt chặn để bắt Nguyên.



Nguyên bị bắt giữ. Ảnh: CA

Khi Nguyên chạy xe trên quốc lộ 7A thì lực lượng cảnh sát ra hiệu lệnh yêu cầu Nguyên dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, Nguyên khôn chấp hành hiệu lệnh mà tăng tốc bỏ chạy.

Khi Nguyên chạy đến dốc Bẫm, xã Cẩm Sơn (huyện Anh Sơn) thì lực lượng công an vây bắt. Nguyên lùi xe để bỏ trốn thì đâm vào vách núi khiến chiếc xe lật ngửa, ma túy đổ ra mặt đường.



Số tang vật bị công an thu giữ. Ảnh: CA

Nguyên bị lực lượng cảnh sát bắt giữ. Công an thu giữ tang vật giấu 50 kg ma tuý trong 3 ba lô để ở ghế phía sau của ô tô Fortuner màu đen do Nguyên điều khiển.

Hiện Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục mở rộng điều tra.