Tụ tập uống rượu bị nhắc nhở còn thách thức công an

Ngày 9- 4, UND thị trấn Đồng Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) cho biết, đã xử phạt hành chính đối với anh Nguyễn Viết Sơn (35 tuổi, trú thị trấn Đồng Lộc) 2,5 triệu đồng về hành vi có lời nói, hành động đe dọa, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người thi hành công vụ (theo Nghị định 176/2013/NĐ-CP ngày 14-11-2013 của Chính phủ).



Sơn không đeo khẩu trang, tay cầm cốc và tay kia chỉ vào người công an rồi nói xúc phạm. Ảnh: CA.

Ngoài ra, ngày 8- 4, Sơn cùng với anh N.V.T (36 tuổi); P.Đ.T (28 tuổi, cùng đều trú thị trấn Đồng Lộc), anh Đ.V.T (31 tuổi, trú xã Trung Lộc, huyện Can Lộc) mỗi người 200 nghìn đồng về hành vi vi phạm quy định về biện pháp chống dịch (theo điểm a, Khoản 1, Điều 11, Nghị định 176/2013/NĐ-CP).

Trước đó, chiều 6- 4, Sơn cùng nhóm người trên tụ tập tại nhà của gia đình Sơn và cùng nhú uống rượu, hát karaoke gia đình. Tổ công tác Công an thị trấn Đồng Lộc vào kiểm tra, nhắc nhở, yêu cầu mọi người thực hiện nghiêm theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, Sơn không đeo khẩu trang, đứng lên chống đối, một tay cầm chiếc cốc thủy tinh và một tay chỉ vào lực lượng công an và miệng nói: “Các anh đi làm để phòng dịch như vậy… các anh đi ăn chùng à. Bay bắt phạt tau tề…cả trăm triệu tau nộp, nhưng phải nộp đàng hoàng”. Sơn tiếp tục xúc phạm, nhiều người phải vào can ngăn, khuyên giải.

Một số người cho rằng vì Sơn đã uống nhiều rượu nên không làm chủ được hành vi.