Vì sao công an tìm được kẻ đốt nhà gây chết 5 người ở quận 9?

Người đã chết thì làm gì biết nói, hiện trường tang thương, lộn xộn với hàng ngàn dấu vết để lại, lời khai của người dân xung quanh cũng rất đa chiều…, chưa kể thời điểm này còn rộ lên lời đồn gia đình bị đốt nhà chết cháy do nợ nần xã hội đen. Vậy làm thế nào lực lượng công an có thể tìm thấy nghi can giữa hiện trường ngổn ngang, và mọi dấu vết gần như đã bị phá hủy?



Nguyễn Hữu Phước bị bắt để điều tra về vụ hoả hoạn khiến 5 người tử vong ở quận 9. Ảnh: NGUYỄN TRÀ.

Bằng kinh nghiệm và con mắt nghiệp vụ, những trinh sát giỏi đã “buộc” hiện trường lên tiếng.

Hiện trường, tiếng chó sủa tố cáo kẻ thủ ác

Một trong những hiện trường gây khó khăn cho lực lượng điều tra nhất chính là hiện trường cháy nổ. Bởi những dấu vết để lại sau những vụ việc tang thương này hầu như chẳng còn gì. Hàng xóm, người dân xông vào dập lửa, lực lượng phòng cháy chữa cháy, nước xịt… mọi dấu vết gần như bị phá hủy. Hiện trường vụ cháy ở quận 9 ngày 27 Tết cũng vậy.

Ngôi nhà cấp 4 tan hoang xơ xác, những bức tường cháy đen, loang lổ vết nứt lớn, kính vỡ vụn văng tứ tung và 5 thi thể đã cháy đen phải giám định ADN để xác định chính xác từng người.



Năm chiếc quan tài được đánh số đưa vào xe rời bệnh viện Thủ Đức. Ảnh: NGUYỄN TRÀ.

“Tại hiện trường mùi xăng nồng nặc, vữa xi măng bị nung nóng, những mảng bong tróc, dấu vết này do xăng, chất gây cháy tác động chứ không phải do rò rỉ xăng từ xe gây ra. Nếu rò rỉ xăng từ bình xe máy chảy xuống thì xăng chảy tới đâu sẽ cháy tới đó. Đây vị trí cháy khác, khả năng lớn là đốt nhà chứ không phải sự cố chạm chập điện”, một nguồn tin cho hay.

Ngay khi tiếp nhận vụ việc, những trinh sát giỏi được khẩn cấp tung ra đi ghi nhận ý kiến của người dân, trích xuất từng camera…, nhặt nhạnh những chi tiết còn sót lại.

"Người thì bảo nhà này có người bài bạc, mấy bữa trước có xã hội đen tới đòi nợ”, “người bảo chẳng nghe thấy gì… vì 2-3h sáng còn bận ngủ, đâu biết gì đâu”… Nhưng đa phần người dân cho biết không nghe thấy gì: không tiếng chó sủa, không tiếng xe máy. Trong khi ngay sát ngôi nhà này lại có nhà nuôi chó dữ, hễ có người lạ sẽ sủa lớn, bởi vậy nên ngôi nhà này thường chỉ kéo, để chắn 3 xe máy trước cửa luôn chứ không khoá. Nhưng tới đầu ngõ thì lại thấy có hình ảnh chó sủa, chúng tôi tập trung vào hướng nghi can là người quen hoặc hàng xóm gia đình thôi”, một nguồn tin khác cho hay.

Bị bỏng ở tay, chân khi đốt và... dập lửa

Từ nhận định này, Công an quận 9 phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM, Bộ Công an như PC09, C09, PC01, PC02… trắng đêm rà soát hồ sơ nghiệp vụ để xác minh nghi can và động cơ gây án.



Nỗi đau những người ở lại. Ảnh: NGUYỄN TRÀ.

Từ đây chân dung người này dần lộ diện. 13h chiều ngày 22-1, trinh sát phát hiện kẻ tình nghi chính là người hàng xóm ở sát gia đình trên. Người đàn ông này là Nguyễn Hữu Phước (hay còn gọi là Hiền, 38 tuổi, ngụ phường Phước Long B, quận 9). Phước bị bắt để điều tra về vụ hoả hoạn khiến 5 người tử vong ở quận 9.

Phước từng xảy ra mâu thuẫn với gia đình nạn nhân từ trước đó, người đàn ông này từng hỏi mua căn nhà hàng xóm nhiều lần nhưng gia đình nạn nhân nhất định không bán. Phước hay nhậu, nhậu xong là kiếm cớ gây chuyện.

Nhận định nghi can nhưng làm thế nào để khiến người này cúi đầu nhận tội. Từ tư liệu và chứng cứ thu thập, gần 5 tiếng sau khi đã cũng cố chắc chắn, lãnh đạo Công an quận 9 huy động lực lượng tới nhà Phước đưa người này về làm việc.



Những vách tường với nhiều vết nứt...Ảnh: THANH TUYỀN.

Phước bị bỏng nhẹ ở tay và phồng rộp ở chân. Vết phỏng ở tay do lúc đốt, nhưng vết bỏng nặng ở chân là do người này có chạy vào dập lửa khi lửa bùng lớn. Phước khai nhận ban đầu chỉ đốt doạ gia đình nạn nhân để họ buộc phải bán nhà nhưng không ngờ lửa bùng lớn gây hậu quả nghiêm trọng đến vậy.

Khi mới cháy, Phước cuồng cuồng dập lửa nhưng không được bị bỏng. Lúc nhiều người tới chữa cháy sợ bị phát hiện, Phước đã bỏ chạy.

Theo lời khai dù thực sự chỉ có ý định doạ nhưng thực tế 5 con người trong một nhà đã vĩnh viễn nằm lại nơi lòng đất lạnh. Thi thể họ đã chẳng còn nguyên vẹn và hai đứa trẻ đã vĩnh viễn trở thành những đứa bé mồ côi…

Hôm nay là 29 Tết. Nghi can đã bị bắt chỉ sau hơn một ngày gây án. Nhưng nỗi đau thì vẫn mãi còn đó, không chỉ với gia đình nạn nhân, hàng xóm mà còn cả nghi can và những trinh sát tham gia phá án: “Đây là công việc của mình, dân nuôi mình làm, làm sớm để có câu trả lời cho gia đình bị hại chứ thành tích gì đâu. 5 người, đau thương quá em ơi”, anh trinh sát lặng người.