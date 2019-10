Vĩnh Long bổ sung 114 camera giám sát an ninh, giao thông

Ngày 17-10, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Vĩnh Long khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, họp kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường) đã thông qua Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp và lắp đặt bổ sung hệ thống camera giám sát an ninh trật tự và xử lý vi phạm giao thông đường bộ tỉnh.



Công an phường 8, TP Vĩnh Long kiểm tra lại camera an ninh trên địa bàn.

Theo đó, tỉnh đầu tư lắp 114 camera ở 79 vị trí. Trong đó lắp 67 camera giám sát an ninh trật tự ở 63 vị trí, 47 camera xử lý vi phạm giao thông đường bộ ở 16 vị trí và lập ba Trung tâm quản lý điều hành đặt tại Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh và Công an TP Vĩnh Long.

Tổng kinh phí thực hiện hơn 199,1 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh và nguồn vốn hợp pháp khác. Tiến độ thực hiện dự án trong giai đoạn 2019 - 2023.

Mục tiêu của dự án nhằm góp phần nâng cao năng lực kiểm soát tình hình an toàn giao thông, an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao ý thức người tham gia giao thông; nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, tấn công, trấn áp điều tra xử lý tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ tính mạng và tài sản của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, người dân.

Qua đó từng bước góp phần xây dựng hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng kỹ thuật, phục vụ có hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và an ninh trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương.