Vĩnh Long: Công an triệt phá 42 vụ đánh bạc dịp Tết

Ngày 17-2, Công an tỉnh Vĩnh Long thông tin về công tác đảm bảo an trật tự an toàn xã hội trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Theo công an, từ ngày 10-2 đến ngày 16-2, trên địa bàn tỉnh xảy ra năm vụ vi phạm trật tự xã hội (tội phạm giết người một vụ, làm chết một người), so với cùng kỳ tăng ba vụ.

Cơ quan công an đã triệt xóa 42 vụ đánh bạc với 311 người, so với cùng kỳ tăng 18 vụ. Trong đó triệt xóa 19 vụ đá gà, đánh bài 18 vụ. Hiện công an đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.



Một vụ đá gà Công an Vĩnh Long triệt phá dịp tết. Ảnh: CACC

Thời gian này trên địa bàn không phát hiện tội phạm về tệ nạn ma túy nhưng phát hiện 18 trường hợp dương tính với chất ma tuý.

Trong bảy ngày nghỉ tết, trên địa bàn tỉnh xảy ra ba vụ tai nạn giao thông, làm bị thương bốn người, không có người chết.

Đặc biệt trong suốt thời gian nghỉ tết không xảy ra hoạt động đua xe trái phép và ùn tắc giao thông kéo dài trên địa bàn.



Riêng phà Đình Khao (Vĩnh Long) ở thời gian cao điểm có xảy ra ùn tắc.

Ảnh: HD

Bên cạnh đó, để đảm bảo công tác trật tự an toàn giao thông, lực lượng Công an các cấp tổ chức chức tuần tra, kiểm soát 177 cuộc, qua đó phát hiện 189 trường hợp vi phạm.

Ngành chức năng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 150 trường hợp với tổng số tiền hơn 115 triệu đồng...