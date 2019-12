Vụ đưa xe về phường để mặc cả: Bắt giữ 2 người

Về vụ thiếu úy công an và bảo vệ dân phố phường 17, quận Bình Thạnh bắt xe rồi đưa về phường để mặc cả đòi tiền, Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP.HCM, thông tin: Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra lệnh bắt đối với Phạm Thái Vinh và Nguyễn Hoàng Minh để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.



Trước đó, ngày 20-12, Công an quận Bình Thạnh đã đình chỉ công tác đối với thiếu úy Vinh (chuyển công tác từ Công an tỉnh Nghệ An vào một năm). Giám đốc Công an TP.HCM cũng đã ký quyết định tước danh hiệu CAND đối với thiếu úy Vinh. Cùng ngày, Cơ quan CSĐT ra lệnh bắt đối với Vinh và Nguyễn Hoàng Minh (bảo vệ dân phố phường 17). Các quyết định và lệnh của công an đã được VKS phê chuẩn.



Thanh tra Công an TP.HCM mời bảo vệ dân phố Nguyễn Hoàng Minh về trụ sở làm việc. Ảnh nhỏ: Phạm Thái Vinh (bên phải) và Nguyễn Hoàng Minh. Ảnh: TRÀ – TÂN

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, tối 17-12, sinh viên CHĐ (đang theo học một trường nghiệp vụ về du lịch ở quận Tân Bình) bị một nhóm sáu người mặc thường phục chặn xe. Một người xuất trình thẻ công an và đưa anh Đ. về phường để kiểm tra hành chính (sau này xác định là thiếu úy Phạm Thái Vinh). Sau khi giữ giấy tờ, kiểm tra cốp xe của anh Đ. thấy có con dao khoảng 4 cm (anh Đ. giải thích đang là sinh viên trường nghiệp vụ du lịch, làm đầu bếp nên mua con dao để rạch các thùng hàng) thì những người này quy là “sắm dao để đi cướp”. Sau đó Vinh và bảo vệ dân phố Minh buộc Đ. mang 10 triệu đồng đến chuộc.

Khi biết thông tin, PV Pháp Luật TP.HCM đã báo cho Trung tướng Lê Đông Phong. Sau đó, theo chỉ đạo của giám đốc Công an TP.HCM, ngày 18-12, tổ công tác Thanh tra Công an TP đã mời Minh về phường làm việc khi người này đến vòng xoay Hàng Xanh nhận tiền...

Ngày 22-12, trao đổi với PV về vụ việc trên, ông Vũ Ngọc Tuất, Bí thư quận Bình Thạnh, cho biết: Hiện Công an TP.HCM đã thụ lý và xử lý vụ việc. Hai người đã bị công an khởi tố, việc xử lý tiếp theo sẽ theo đúng quy định”.

Ông cũng cho hay: Chắc chắn ban chỉ huy công an ca trực hôm đó sẽ phải có trách nhiệm trong vụ việc. Tùy theo mức độ như thế nào thì xử lý theo đúng quy định.

“Tôi cũng đã giao Công an quận Bình Thạnh làm rõ ngoài hai người đã bị bắt thì còn những ai có liên quan và liên quan như thế nào. Tôi cũng chỉ đạo để chấn chỉnh lại lực lượng bảo vệ dân phố trong quá trình tham gia công tác” - ông nói.

Ông nêu quan điểm: Rõ ràng đây là sự việc nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín lực lượng công an nói chung và Công an quận Bình Thạnh nói riêng. “Tôi tiếp tục khẳng định là phải xử lý thật nghiêm vụ việc để làm gương” - ông Tuất nói.