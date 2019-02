Vừa ăn tết xong, hơn 120.000 người đổ về chùa Hương trẩy hội

Chiều 9-2, một ngày trước khi khai hội chùa Hương (Mỹ Đức, Hà Nội), số liệu từ Ban tổ chức cho biết chỉ trong ba ngày (mùng 3, mùng 4 và mùng 5 tết Kỷ Hợi), hơn 120.000 lượt du khách đã đổ về đây trẩy hội.



Trong đó, tính riêng trong ngày 9-2 (tức mùng 5 Tết), gần 47.000 lượt du khách đã đến với chùa Hương.

Được biết, nhằm đảm bảo công tác an ninh trật tự cho mùa lễ hội năm nay, gần 200 cán bộ của Công an TP Hà Nội, Công an huyện Mỹ Đức và Công an các xã lân cận được huy động.



Lực lượng chức năng thành lập 16 chốt trạm từ ngã tư Tế Tiêu đến bên trong khu vực di tích chùa Hương, trực 24/24 để tiếp nhận, xử lý tin tố giác tội phạm. ẢNH: TUYẾN PHAN

Thượng tá Đặng Phúc Vinh, Phó trưởng Công an huyện Mỹ Đức, cho biết công tác đảm bảo ANTT, TTATGT được chia thành hai vòng.



Trong đó, với các tuyến đường đi vào khu di tích chùa Hương, Công an huyện Mỹ Đức đã chỉ đạo các chốt trạm điều tra cơ bản, vẽ sơ đồ, xác định các điểm có thể xảy ra ùn ứ để bố trí lực lượng để phân luồng, hướng dẫn các phương tiện…

Về giao thông đường thủy, lực lượng công an chủ động tuyên truyền, tập huấn cho các lái đò về công tác đảm bảo ATGT đường thủy, đánh số các đò và kiên quyết xử lý, đình chỉ đối với các trường hợp vi phạm, không đảm bảo an toàn.

Thượng tá Vinh thông tin thêm tính từ 2 giờ sáng ngày mùng 2 tết (tức ngày 6-2) đến nay, tình hình ANTT, TTATGT trong khu vực cơ bản ổn định. Công an huyện Mỹ Đức không phát hiện và không nhận được trình báo của du khách về vụ việc phức tạp nào liên quan đến các vấn đề như trộm cắp, móc túi, trốn vé, ép giá khách…

Trong một diễn biến khác, năm nay, Ban tổ chức lễ hội tiếp tục quy định không cho xuồng máy, đò gắn động cơ vận chuyển khách trên dòng Suối Yến, nhằm giữ gìn nét đẹp tự nhiên, không làm ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường. ẢNH: TUYẾN PHAN





Người dân tập trung về Mỹ Đức chiều 9-2 đợi giờ khai hội chùa Hương vào sáng mai 10-2 (Mùng 6 Tết). ẢNH: TUYẾN PHAN